In Österreich befinden wir uns am sechzehnten Tag der Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus. Mehr als 9.600 Infizierte sind derzeit bestätigt. (Stand: 31. März, 8:00 Uhr)

193 Erkrankte befinden sich zudem derzeit auf der Intensivstation.

9.634 Coronavirus-Infizierte in Österreich

Laut dem Gesundheitsministerium gibt es derzeit insgesamt 9.634 bestätigte Fälle von Coronavirus-Infizierten in Österreich. Der Großteil von ihnen ist zwischen 45 und 54 Jahre alt. Die meisten Fälle gibt es demnach im Bundesland Tirol mit 2.234 Infizierten. 1.563 bestätigte Fälle gibt es in Oberösterreich. Danach kommen Niederösterreich (1.551), Wien (1.303), Steiermark (1.000), Salzburg (909), Vorarlberg (626), Kärnten (267) und das Burgenland (181).

Weltweit gibt es mittlerweile 737.929 bestätigte Fälle und 15.507 Genesungen. (Stand: 30. März, 15:00 Uhr)

Maskenschutzplicht

Unterdessen hat die Regierung gestern weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verkündet. So soll es voraussichtlich ab 1. April eine Maskenschutzpflicht in Supermärkten geben. Die Masken werden übrigens vor dem Betreten der Geschäfte verteilt. Künftig könnte ein Tragen zudem auch in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht werden. Außerdem müssen auf Geheiß der Regierung alle Hotels schließen, Risikogruppen müsse man beruflich freistellen. Demnächst sollen außerdem Stichproben-Testungen kommen.

Sollte sich die Lage wieder bessern, würden zunächst übrigens die Geschäfte wieder öffnen. Später erst die Schulen und Unis. Die aktuellen Zahlen zum Coronavirus kann man täglich auf dem offiziellen Dashboard des Gesundheitsministeriums abrufen.