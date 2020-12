Manchmal stürzt man sich in eine Beziehung, obwohl man eigentlich einfach noch nicht bereit dafür ist. Das Ergebnis: Schlussendlich geht die Beziehung in die Brüche und im schlimmsten Fall sitzt man wieder mit einem gebrochenen Herzen da.

Zugegeben, es ist nicht unbedingt einfach zu erkennen, ob man schon bereit für eine neue Partnerschaft ist. Wenn diese Anzeichen auf dich zutreffen, solltest du lieber noch etwas warten.

Du bist noch nicht bereit für eine Beziehung…

1. …wenn du deinem Ex nachtrauerst

Das wohl wichtigste Anzeichen dafür, dass du noch nicht bereit für eine neue Beziehung bist, ist, dass du deinem Ex immer noch nachtrauerst. Ständig erinnerst du dich daran, wie es damals war und was ihr gemeinsam alles erlebt habt. In manchen Momenten kommen dir sogar immer noch die Tränen und sobald du das ein oder andere Gläschen zu viel getrunken hast, gibt es für dich sowieso nur ein Thema: Dein Ex. Dann solltest du dich auf keinen Fall gleich in die nächste Beziehung stürzen! Denn du bist eindeutig noch nicht über deinen Ex-Partner hinweg und brauchst einfach noch ein bisschen Zeit, bis dein Herz wieder geheilt ist.

2. …wenn du nicht allein sein kannst

Sich nur in eine Beziehung zu stürzen, weil du nicht allein sein kannst, solltest du auf keinen Fall machen. Denn so wirst du nie lernen, dich auch selbst zu lieben, ohne die Bestätigung von jemand anderen zu bekommen. Und das ist aber unglaublich wichtig, wenn du irgendwann wieder eine gesunde Beziehung führen möchtest. Versuch also lieber vorher etwas Selbstliebe zu lernen und probier ruhig ein paar Sachen allein aus. Erst wenn du auch als Single glücklich bist, bist du auch wieder bereit für etwas Festes.

3. …wenn du es liebst zu flirten

Du liebst es auf Tinder mit anderen zu schreiben und packst auch immer wieder gerne jede Flirt-Technik aus, die du gelernt hast? Dann bist du zurzeit noch nicht bereit für eine Beziehung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn manchmal möchte man einfach sein Single-Leben auskosten und flirten was das Zeug hält. Hab also ruhig Spaß und lass dir diese Zeit auf keinen Fall vermiesen, denn du weißt am besten was du brauchst, um glücklich zu sein. Erst wenn du merkst, dass du dich nach etwas Festem sehnst, kannstt du auch Ausschau nach einer Beziehung halten.

4. …wenn du einfach nicht vertrauen kannst

Du hast einfach kein Vertrauen mehr – zu niemanden! Auch das ist ein Anzeichen dafür, dass du dich nicht in eine Beziehung flüchten solltest. Denn gesundes Vertrauen ist das A und O in einer glücklichen Partnerschaft und wenn du das zurzeit niemandem schenken kannst, kann auch keine Beziehung funktionieren. Immer wieder würdest du deinen Partner hinterfragen und Eifersucht würde ständig Streitereien zwischen euch verursachen. Warum du derzeit niemanden vertrauen kannst, kann unterschiedliche Gründe haben: Vielleicht war dein Ex untreu oder rund um dich herum gehen Beziehungen in die Brüche? Erst wenn du herausgefunden hast, was dich so skeptisch gegenüber anderen macht und du es überwunden hast, kannst du auch wieder eine feste Beziehung eingehen.