View this post on Instagram

Home-Schooling, aber nur eine lahme Internet-Verbindung? Das kann nicht funktionieren – dachte sich auch ein Sechstklässler im niedersächsischen #Weetzen. In großen Buchstaben malten er und andere in der Nachbarschaft den Satz "Wir brauchen schnelles Internet" auf die Straße und machte per Drohne ein Foto davon. In seinem Ärger über die langsame Internetverbindung schrieb der Zwölfjährige auch einen Brief an die #Telekom – im Namen aller Kinder der Nachbarschaft.