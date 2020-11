Neun Jahre lang wurde die Eröffnung des Flughafens in Berlin-Brandenburg immer wieder hinausgezögert. Der Grund waren Baumängel und technische Fehler. Jetzt ist der Großflughafen aber endlich geöffnet.

Die ersten Flugzeuge sind bereits gelandet.

Berliner Flughafen mit Startschwierigkeiten eröffnet

Es war bereits ein Running-Gag in ganz Deutschland und niemand hat mehr daran geglaubt. Doch am 31. Oktober war es endlich soweit und der Flughafen in Berlin-Brandenburg BER konnte endlich eröffnen. Auch die ersten Flugzeuge sind bereits gelandet; Maschinen von Easyjet und Lufthansa haben ihre Passagiere erstmals am neuen Terminal abgesetzt.

Doch es wäre nicht der neue Großstadtflughafen, wenn auch bei der lang herbeigesehnten Eröffnung etwas schieflaufen würde. Eigentlich war geplant, dass die beiden Flugzeuge – eines aus Berlin Tegel kommend und das andere aus München – zur gleichen Zeit am Rollfeld aufsetzen. Doch das Wetter spielte nicht mit und so mussten die beiden Maschinen mit einem Abstand von vier Minuten landen.

Der Flughafen Berlin-Tegel in der Innenstadt soll nun geschlossen werden. Am 8. November soll dort dann das letzte Flugzeug abheben.

Eröffnung sechs Mal verschoben

Neun Jahre nach dem ersten Versuch BER zu eröffnen und sechs misslungene Eröffnungszeremonien später gelang nun endlich das scheinbar Unmögliche. Schuld daran waren zahlreiche Planungsfehler, Baumängel und große technische Probleme. Ein sicherer Flugverkehr konnte bis vor kurzem einfach nicht garantiert werden. Und auch der Schallschutz für die Anwohner des Flughafens habe Probleme verursacht. Die Kosten hierfür sollen sich mit rund sechs Milliarden Euro regelrecht verdreifacht haben.