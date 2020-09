In der Früh den Körper in Schwung zu bringen, ist gar nicht so leicht. Da greifen die meisten natürlich zu ihrem treuen Begleiter, Kaffee. Doch es gibt auch ein paar Tricks, mit denen du ohne Kaffee am Morgen fit für den Tag wirst.

Diese fünf Tricks helfen dir auch ohne Kaffee in der Früh munter zu werden:

1. Sport am Morgen

Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen? Ja genau so ist es. Damit meinen wir aber nicht, dass du ein riesiges Workout machen musst oder besonders schwierige Übungen in der Früh absolvieren sollst. Es reichen schon ein paar einfache Yoga-Übungen, um den Körper in Schwung zu bringen. Tipp: Es gibt auch spezielle Übungen, die man gleich im Bett machen kann. So muss man sich nicht vorher aus den Laken quälen.

2. Frische Luft

Sobald der Wecker dich in der Früh aus dem Schlaf klingelt, solltest du gleich ein Fenster aufmachen. Am besten ist es sogar, wenn du dich auf den Balkon oder in den Garten stellst und die frische Luft den Rest machen lässt. Denn dein Körper wird so, auch komplett ohne Kaffee oder Tee munter und du bist bereit in den Tag zu starten.

3. Glas Wasser trinken

Anstatt in der Früh zu einem koffeinhaltigen Getränk zu greifen, versuch es doch einfach mal mit klassischen Wasser. Wenn du einen Schluck Wasser in der Früh trinkst, dann wacht dein Körper auf, weil die Organe und andere Körperfunktionen aktiviert werden. So wirst du auch ohne Kaffee am Morgen fit.

4. Musik hören

In der Früh einfach mal das Lieblingslied abspielen. Das kann dabei helfen für den Tag fit zu werden. Denn Musik steigert deinen Blutdruck und erweitert deine Pupillen. Das bedeutet, dass der Körper langsam aufwacht. Außerdem regt Musik die Gehirnregionen an, die für Bewegung und Emotionen zuständig sind. Wenn du also Musik hörst, dann braucht du keinen Kaffee mehr.

5. Kalte Dusche

Der letzte Ausweg ist natürlich eine kalte Dusche. Das macht zwar keinen Spaß, aber du wirst unglaublich munter dadurch. Kaltes Wasser regt nämlich die Gehirnregionen an, die für Wachsamkeit zuständig sind, sodass du augenblicklich munterer wirst. Außerdem aktiviert der Schock, den eine kalte Dusche auslöst, deinen Stoffwechsel. Das vertreibt jede Müdigkeit sofort. Garantiert!