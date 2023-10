Unsere missBFF Reise 2023 ist vorbei – schön war’s! Einen ganzen September lang waren unsere beiden missBFFs Isabella & Marion unterwegs und haben dabei allerlei erlebt. Zeit, die Reise Revue passieren zu lassen, gemeinsam mit unseren Lieblingsprodukten von Samsung.

Mehr lest ihr hier!

Ready, Set, Action!

Der September war gefüllt mit vielen Erlebnissen – ein Monat, das unsere missBFFs nicht so schnell vergessen werden. Vor allem missBFF Marion hat sich in Tirol in waghalsige Höhen getraut bei einem Tandemsprung. Mit dabei war die Samsung Galaxy Watch6 und besonders gefallen hat Marion diese Funktion: „Ich hatte das Monat sehr viele Adrenalinmomente gehabt und habe mit der Samsung Galaxy Watch6 ständig meinen Puls kontrollieren können“. Das ist super praktisch, denn die Samsung Galaxy Watch6 hat eine eigene Herzfrequenz-Zone, mit der Marion ihren Puls immer im Blick hatte. Doch die Samsung Galaxy Watch6 kann noch mehr! Für missBFF Isabella war nämlich ein anderes Feature das absolute Highlight: „Mit der Samsung Galaxy Watch6 kannst du direkt Fotos auslösen und siehst das Bild sogar direkt auf der Watch“.

One, two, three…Pose!

Was definitiv nicht fehlen darf, sind Selfies! Und am besten sehen diese mit dem Samsung Galaxy Z Flip5 aus, weiß auch Isabella: „Weil ich es liebe, Selfies zu machen, ist mein absoluter Favorit das Samsung Galaxy Z Flip5! Besonders gefällt mir die Funktion mit dem Frontdisplay!“. Unsere missBFFs konnten damit ihre Selfies auf ein neues Level bringen! Egal ob auf der Vienna Fashion Week, bei heißen Partynächten auf Ibiza oder entspannt im Spa – das Samsung Galaxy Z Flip5 ist praktisch überall mit dabei, denn es passt perfekt in jede Tasche! So konnten unsere missBFFs die schönsten Momente ihrer Reise festhalten und mit uns teilen.

Soundtastic!

Der richtige Sound darf auch im Urlaub nicht fehlen – gut, dass unsere missBFFs ihre Samsung Galaxy Buds2 Pro mit dabei hatten. „Die Samsung Galaxy Buds2 Pro sind super klein und kompakt, das Design ist mega und die Akkulaufzeit ist unbeschreiblich“, so missBFF Isabella. Marion ist ebenfalls sehr begeistert: „Mir gefällt am besten die Noise-Cancelling-Funktion, weil egal wo du bist, du hörst überhaupt nichts, außer das was man gerade hören will.“ So konnten die missBFFs in Ibiza am Strand komplett entspannen und das zu ihrem eigenen Sound!

Die aufregende Zeit ist nun vorbei und Isabella & Marion sind wieder gut zuhause angekommen. Ihre Samsung Favoriten haben sie nun immer bei sich und somit sind sie auch perfekt ausgestattet für die nächste Reise!