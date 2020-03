2020 ist für viele nicht nur das Jahr der Liebe, sondern auch des Erfolgs. Für manche läuft es in Sachen Job und Karriere nämlich ganz besonders gut und sie werden vielleicht sogar befördert.

Vor allem diese drei Sternzeichen sind in diesem Jahr von Erfolg gekrönt.

Steinbock

Die harte Arbeit und der Ehrgeiz des Steinbocks zahlen sich endlich aus. Für ihn gibt es jetzt jede Menge Anerkennung und Wertschätzung. Womöglich sogar in Form einer Gehaltserhöhung und einer Beförderung. Steinböcke, die immer schon mit dem Gedanken gespielt haben, sich selbstständig zu machen, ergreifen heuer endlich die Chance und wagen den Schritt. Das wird ein richtig erfolgreiches Jahr!

Fische

Auch für Fische stehen die Chancen gut, befördert zu werden. Denn mit ihrer Kreativität und ihrem Durchhaltevermögen haben sie sich im vergangenen Jahr so richtig beweisen können. Und nun bekommen sie endlich die Belohnung für ihre harte Arbeit. 2020 steckt voller positiver Überraschungen für Fische.

Skorpion

Der Skorpion sollte sich über all das, was 2020 passiert so richtig freuen. Denn so viel Erfolg im Job hat er nur selten. Doch nun ist seine Zeit endlich gekommen und er kann zeigen, was eigentlich alles in ihm steckt. Und dieser Ehrgeiz wird belohnt. Auch für den Skorpion sieht es in Sachen Karriere richtig gut aus, die Chancen befördert zu werden und eine Gehaltserhöhung zu bekommen, stehen sowas von gut!