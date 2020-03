Bis zu einem gewissen Grad ist Eifersucht in einer Beziehung durchaus etwas Gutes. Doch manchmal kann man es auch übertreiben und dann wird das für beide richtig anstrengend.

Besonders diese drei Sternzeichen neigen dazu, schnell eifersüchtig zu sein.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein wahrer Goldschatz. Sie ist immer für ihre Liebsten da und würde alles für ihre Familie und ihre Freunde tun. Wenn sie sich etwas vornimmt, dann zieht sie das auch durch – komme, was wolle. Leider neigt sie dazu, oft zu verbissen zu sein. Sie ist extrem ordnungsliebend und strukturiert, wenn etwas nicht so läuft, wie sie das will, dann kann die Jungfrau auch schon mal richtig wütend werden. Vor allem dann, wenn sie das Gefühl hat, jemand könnte ihr ihren Partner wegnehmen. Misstrauen und Eifersucht sind die Folge und leider nicht unbedingt die besten Eigenschaften dieses Sternzeichens.

Stier

Stiere sind in Beziehung extrem loyale und zuverlässige Partner. Und auch in Freundschaften sind sie immer an deiner Seite. Allerdings neigt dieses Sternzeichen dazu, schnell besitzergreifend zu sein. Besonders in Partnerschaften haben sie schnell ein Problem damit, wenn ihr Liebster oder ihre Liebste mit anderen spricht. Sie brauchen die Aufmerksamkeit von ihrem Partner und wenn sie die mal nicht sofort bekommen, werden sie schnell misstrauisch.

Zwillinge

Auch Zwillinge zählen zu den eifersüchtigsten Sternzeichen. Während sie auf der einen Seite ständig gut gelaunt sind und viel positive Energie versprühen, sind sie auf der anderen Seite extrem ungeduldig. Sie zweifeln oft an sich selbst und ihrem Umfeld. Vor allem was Beziehungen angeht, sind sie leicht beeinflussbar und unsicher. Ein kleines Gerücht oder der falsche Satz reichen schon aus, um Zwillinge eifersüchtig zu machen. Meistens haben sie nicht mal einen Grund dazu, sondern es war alles nur ein großes Missverständnis.