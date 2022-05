Etwa um diese Zeit im Jahr ist man als Schüler immer auf Sportwoche gefahren – erinnert ihr euch? Tja, nicht anders ist es bei GNTM! Denn in dieser Woche standen alle Zeichen auf Sport. Die Models mussten Tennis spielen und sprinten. Gastjuror Thomas Hayo hat zudem bewiesen, dass in ihm ein echter Tenniscoach steckt.

Für ein Model hat es am Ende leider nicht mehr gereicht und es musste das Team verlassen.

GNTM: Wie Caffé Latte einen Streit provoziert

Langsam aber sicher werden die Kandidatinnen bei GNTM überschaubar und wir haben es endlich geschafft, uns ALLE Namen zu merken! Gut, bei acht Nachwuchsmodels, die uns jetzt schon 14 Woche lang begleiten, sollte das grundsätzlich kein Problem sein. Aber back to business: Die neue Woche in Los Angeles beginnt mal wieder damit, dass die Meeedchen einen mysteriösen Umschlag erhalten, der eigentlich nur eines enthalten kann: Eine Castingeinladung!

Genauso war es auch. Gespielt überrascht flippen die Models komplett aus und freuen sich, von der Marke Emmi Caffé Latte eingeladen worden zu sein. Doch nicht allen Models wird diese Ehre zuteil. Nur Lou-Anne, Noella, Anita und Lieselotte dürfen den Kunden von sich überzeugen. An dieser Stelle ärgert sich Curvy-Model Lena, die nahezu nie zu Castings eingeladen wird und fragt sich, wo hier die groß angekündigte Diversität bleibt?! Wo sie recht hat …

„Hallo, ich freu mich sehr, dass ich heute hier sein darf, ich trink gern Kaffee, den Look hab ich mir selbst ausgesucht, meine Besonderheit ist meine Personality und es würde mich sehr freuen, wenn es mit dem Job klappt.“



Die vier Auserwählten müssen dann vor einer bunten Graffiti-Wand in selbst ausgesuchten Outfits zeigen, welche „geheime Superpower“ in ihnen steckt. Lou-Anne startet mit einem „chilligeren Outfit“, das ihre Personality (ihre Worte, nicht unsere) widerspiegelt. Allerdings trägt sie dabei einen Blazer und High Heels. Also wir hätten da jetzt eher an Sneakers und Jogginghose gedacht, aber okay.

Anita und Noella begeistern den Kunden beide mit ihren Outfits und ihrer Message. Erstere möchte mit einem halb geschminkten Gesicht zeigen, dass Beauty gar nicht mal so wichtig ist, sondern das, was darunter steckt. Und Noella trägt ein knall-violettes Outfit – in dem sie wirklich fabelhaft aussieht – und präsentiert ihre Superpower, keine Scheu zu haben und einfach weltoffen zu sein.

Nur eine fällt irgendwie wieder aus der Reihe. Sagen wir es gemeinsam: Lieselotte! Selbst den Kunden ist aufgefallen, dass die 66-Jährige ein wenig verloren wirkte. Dann hagelt es auch noch die Kritik: „Man hat so das Gefühl, als hätte Lieselotte die Aufgabe nicht verstanden!“ Denn sie stellte sich mit einem bunten Outfit ans Set und tat so, „als wäre sie eine Italienerin“. Das ist also ihre geheime Superpower? Mamma Mia …

Den Job bekommt am Ende übrigens Noella, die sich vor Freude kaum noch einkriegt. Damit macht das Model auch einen weiteren, sehr großen Schritt in Richtung Finale. Denn in letzter Zeit läuft es ziemlich gut für sie. Weniger gut hingegen sieht es bei Martina aus. In der Modelvilla macht sie sich ganz schöne Sorgen, dass sie diese Woche vielleicht rausfliegt.

Als Lieselotte dann auch noch vom Casting zurückkommt und darüber lästert, vor einer Graffiti-Wand generell keine Chance gehabt zu haben, reicht es Martina endgültig. Sie konfrontiert ihre Mitstreiterin damit, undankbar zu sein und insgeheim den Kunden zu kritisieren. Dann platzt auch Lieselotte der Kragen und wie immer, wenn alle Zeichen auf Konfro stehen, sagt sie ihren berühmten Satz: „Jetzt werd ich aber langsam sauer. STOPP!“. Und damit ist der Streit, der noch nicht mal so richtig angefangen hat, auch schon wieder zu Ende.

Spiel, Satz, Sieg

Dafür erwartet die Models eine Grußbotschaft von Gastjuror Thomas Hayo. „I’m back“, sagt er in gewohnter Hayo-Manier. Dann verkündet er, dass es in dieser Woche richtig sportlich wird und alles unter dem Motto DUELL steht! Das kommt bei den Kandidatinnen nicht ganz so gut an. „Langsam reicht es auch“, so Anita. „Wenn ich das Wort nur höre, bekomme ich schon die Krise“, sagt Lieselotte. Also damit meint sie wohl das Wort „Duell“ und nicht „Thomas Hayo“ … oder?

Und trotzdem müssen die Models da jetzt durch. Denn kurze Zeit später stehen sie auch schon auf einem Tennisplatz und müssen in weißen Kleidern und High Heels gegen eine skrupellose Ballmaschine kämpfen. Das Duell besteht übrigens daraus, dass die Kandidatinnen in Zweiergruppen antreten und nur eine von beiden mehr überzeugen kann. Und warum das alles? „Tennis-Shootings sind gerade extrem beliebt“, trällert Heidi Klum in die Kamera. Na sie wird es ja schließlich wissen.

Die einen stellen sich richtig gut an, während die Bälle mit etwa 200 km/h auf sie zuschießen, andere haben wohl noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Nicht selten treffen die Bälle ihr Gesicht oder das von Heidi, anstatt einfach geradeaus zu fliegen. Zum Glück gibt’s noch Hobby-Tenniscoach Thomas Hayo, der den Models im Schnelldurchlauf die wichtigsten Basics dieser Sportart beibringt.

Tennis-Ass Thomas Hayo weiß, wie man aufschlägt. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Doch auch wenn die Schläge langsam sitzen, scheinen die Fotos bei einigen trotzdem nicht ganz so gut zu gelingen. Im TV sehen die Bewegungen zwar ziemlich gut aus, aber auf den Schnappschüssen des Fotografen sieht man oft nur weit aufgerissene Münder oder Augen. Heidi is not amused!

Nicht allen fällt das Shooting leicht. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Frage an die Runde: Ist das jetzt die Schuld des Fotografen, weil er einfach im falschen Moment abdrückt, oder haben die Models ihre Mimik einfach nicht unter Kontrolle? Heidi tippt auf Letzteres und teilt ordentlich Kritik aus. „Luca, dein Mund ist bei jedem Foto so offen, wie bei einem Goldfisch“, schreit die GNTM-Chefin immer wieder dazwischen.

Ein Sprint in die nächste Runde

Für Sportmuffel war diese GNTM-Folge definitiv nichts! Denn auch beim Elimination-Walk müssen die verbliebenen acht Models Kampfgeist und Ausdauer beweisen. Denn in bunt glitzernden Sportoutfits im 80s-Style, sollen sie erst einen 100-Meter-Sprint hinlegen und anschließend lässig über den Catwalk schreiten. By the Way: Das ist wohl der allererste buchstäbliche „Runway“ in der Geschichte einer Modelshow – *badum tsss*. (Sorry Heidi, aber diesen Joke mussten wir dir jetzt einfach klauen.)

Ein Trostpflaster gibt es aber: Immerhin müssen die Kandidatinnen nicht in halsbrecherisch hohen Schuhen sprinten, sondern ganz bequem in Sneakers. Und da wir ja bereits im Endspurt sind, haben die Models das Laufen auch so richtig drauf. Keine Patzer, kein Sturz – alles läuft gut und Heidi und Thomas sind begeistert.

Nur ein Model kann das Duell gewinnen. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Und dennoch müssen am Ende drei Kandidatinnen wackeln, die weder beim Tennis-Duell, noch beim Sprint-Bewerb überzeugen konnten. Lena, Martina und Luca stehen auf der Kippe. Wer von den dreien muss gehen? Ein paar Werbepausen und dramatische Worte von Heidi Klum später, wissen wir auch endlich, wer sich diesmal ins Out geschossen hat: Lena. Für sie ist die Reise bei GNTM an dieser Stelle nun zu Ende.

