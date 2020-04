Habt ihr auch schon alle Folgen der neuen Netflix-Serie “Too Hot To Handle” gebingewatched? Wir schon und wir haben gute Nachrichten aus dem Liebesleben von zwei der Kandidaten.

Achtung Spoiler!! Wer noch nicht mit der Serie durch ist, sollte jetzt vielleicht nicht weiter lesen.

Too Hot To Handle: Diese zwei Stars wollen heiraten

Zehn Singles mit Bindungsängsten, die normalerweise nur auf einen One-Night-Stand aus sind, verbringen mehrere Wochen in einem tropischen Paradies. Um die Siegesprämie von 100.000 US-Dollar mitnehmen zu können, müssen sie allerdings ihren Gelüsten widerstehen und auf jegliche körperliche Annäherung verzichten. Bei Regelverstößen durch Küssen, Petting oder Sex sinkt der Gewinn. Das ist das Konzept der neuen Dating-Show auf Netflix “Finger Weg” oder im Original “Too Hot To Handle”. Uns hat die Show schon in den Bann gezogen und wir sind besonders daran interessiert, welche Paare, die sich während der Show gebildet haben, noch immer zusammen sind. Immerhin wurde die Serie vor einem Jahr gedreht.

Wer das Finale bereits gesehen hat, weiß, dass Francesca und Harry die Serie als Paar verlassen haben. Nun gibt es gute Neuigkeiten für ihre Fans. Denn die zwei sind noch immer zusammen und es scheint, als würden sie das auch für immer bleiben. So hat Francesca vor Kurzem eine richtig süßes Video auf Instagram gestellt, dass die Liebe der beiden zelebriert. Darunter schrieb sie: “Der Anfang von uns beiden.”

“Wir werden heiraten und Kinder haben”

Doch im Moment ist das Paar leider getrennt. Denn während Francesca in Quarantäne im kanadischen Vancouver ist, muss Harry in Los Angeles ausharren. Für die Zeit danach der Pandemie haben sie aber schon große Pläne. Im Interview mit ET verriet Francesca: “Wir werden zusammenziehen und es wird großartig und magisch. Wir werden heiraten und Kinder haben.”

Die zwei scheinen also noch genauso verliebt zu sein, wie am ersten Tag. Sie haben sich sogar das gleiche Tattoo stechen lassen: Einen kleinen Blitz, der für ihre Beziehung eine besondere Bedeutung hat. Denn Francesca hatte einen Blitz auf ihre Zeichnung gemalt, die sie während der Show mit Beziehungsexperten Shan anfertigen musste. Doch so perfekt lief die Partnerschaft der beiden nicht immer. Zwischenzeitlich hatten sie sich sogar schon getrennt und andere Leute gedatet.

Corona durchkreuzte Harrys Antragspläne

Eigentlich wollte Harry die 7.500 Dollar, die er durch “Too Hot To Handle” gewonnen hatte dazu nutzen, um Francesca in Paris einen Heiratsantrag zu machen. Doch das Coronavirus durchkreuzte seine Pläne. “Ich wollte sie überraschen und ihr einen Antrag machen. Aus versehen habe ich ihr dann erzählt, dass das von Beginn an mein Plan war”, erzählte Harry gegenüber ET. Obwohl Harry erst 22 ist und die beiden sich Zeit lassen möchten, hören sie also definitiv schon Hochzeitsglocken läuten. “Nach der Quarantäne wird es wohl noch ein paar Monate dauern, bis ich sie wiedersehen kann. Dann bin ich bestimmt ganz aufgeladen und möchte mit ihr Babys machen und sie heiraten”, erklärte Harry. Wir wünschen den beiden jedenfalls alles Gute.