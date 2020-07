Die deutsche YouTuberin Bianca Claßen aka “Bibis Beauty Palace” hat sich von ihren blonden Haaren verabschiedet. In ihrer Instagram-Story zeigte die zweifache Mutter ihren Fans jetzt ihren neuen Look.

Wie dabei zu sehen ist, hat sich die 27-Jährige beim Färben für ein helles Braun entschieden.

“Bibis Beauty Palace”: Bianca Claßen präsentiert neuen Look

In der Vergangenheit überraschte Bianca Claßen, die mit ihrem YouTube-Kanal “Bibis Beauty Palace” seit mehreren Jahren erfolgreich ist, ihre Fans immer mal wieder mit einer optischen Veränderung. So färbte die Blondine ihre Haare bereits blau, pink oder grau. Nun ließ sich die 27-Jährige beim Friseur wieder einen neuen Look verpassen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Followern ihre neue Haarfarbe. Und dieses Mal entschied sie sich für ein helles Braun. Bereit im Vorfeld erzählte die zweifache Mutter auf Instagram von ihren Umstyling-Plänen. “Habe Lust, meine Haare noch ein bisschen zu verändern“, ließ sie ihre Anhänger am Dienstag (7. Juli) in ihrer Instagram-Story wissen.

Braune Haare mit hellen Spitzen

Wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte, ist die YouTuberin nun also brünett. Für ihre optische Veränderung entschied sie sich für einen hellen Braunton. Die Spitzen sind dagegen hellblond gefärbt. An der Länge ließ sich allerdings nichts verändern. Denn Bibi trägt ihre Haare eigentlich immer lang. Ob sie mit ihrem neuen Look zufrieden ist, verriet die ehemalige Blondine ihren Fans bislang noch nicht.