Jeder Mensch ist unterschiedlich. Während die einen gerne flirten, wissen die anderen nicht, wie sie sich dabei am besten anstellen. Es gibt aber auch Menschen, die von Natur aus so anziehend sind, dass es ihnen in die Wiege gelegt wurde, sich dem Gegenüber gut zu präsentieren. Woher weiß man jedoch, ob man zu diesen Menschen gehört?

Das Tierkreiszeichen verrät, wer sinnlich ist und wer nicht. Wir haben die zwei Sternzeichen herausgefunden, dessen erotische Anziehungskraft stärker ist, als die der anderen.

Stier

Sanfte Berührungen sind deine Spezialität. Jeder, der sie schon einmal erleben durfte, weiß: Es gibt niemanden anderen, der sie so gut beherrscht wie du. Aber nicht nur das lässt sich bei deinem Objekt der Begierde landen. Auch deine Art, wie du andere Leute ansiehst, sticht heraus. Dieser intensive Augenkontakt lässt jedes deiner Angebeteten nur so dahin schmelzen. Du bist die Verkörperung von Erotik.

Widder

Mit dir wird es nie langweilig. Vor allem, wenn es darum geht, im Bett neue Sachen auszuprobieren. Das ist dir wichtig, denn du möchtest unter keinen Umständen, dass immer das Gleiche passiert. Du brauchst Abwechslung und bist aufgeschlossen. Und genau das strahlst du auch aus. Mit deiner leidenschaftlichen Art wickelst du jeden, den du haben möchtest, um den Finger. Eine Garantie für ein heißes Abenteuer.