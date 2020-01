Eine neue Studie fand heraus, dass Gefühle über Muh-Laute miteinander kommunizieren. Und, dass sie so über ihre Gefühle reden. Das schaffen sie, in dem sie ihre Tonlage verändern.

Außerdem haben Kühe verschiedene Stimmcharakteristiken.

Kühe haben alle einzigartige Stimmen

Die Studie der Universität Sydney konnte feststellen, dass Kühe über ihre Gefühlslage reden können. Durch die Änderung ihrer Tonlage schaffen sie es, anderen Kühen mitzuteilen, wie sie sich fühlen. Alexandra Grenn, die Studienleiterin der Forschung, findet die neue Erkenntnis jedoch nicht verwunderlich. Immerhin sind Kühe soziale Tiere, die gerne in Gesellschaft sind. Die Studie schaffte es jedoch erstmals, die Vermutung festzustellen. Die Forscher waren das erste Mal in der Lage, die Stimmen der Kühe zu analysieren. Sie entdeckten, dass Kühe es so schaffen, Kontakt zu ihrer Herde zu halten und anderen auch mitteilen können, wie sie sich fühlen.

Bauern sollen Erkenntnis an Tieren anwenden

Durch das Ergebnis erhoffen sich die Forscher vor allem, dass Bauern ihre Kühe besser verstehen können. Durch die Laute können nämlich auch Menschen verstehen, in welcher Gefühlslage sich die Tiere befinden. Bauern sollen somit zum Wohl der Tiere beitragen.