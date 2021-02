Liebe Männer, stellt euch mal vor ihr erwacht nachts durch lustvolle, sexuelle Geräusche. Nach einer Orientierungsrunde checkt ihr, der sexy Sound kommt aus dem Laptop, den eure Frau vor sich hat. So geschehen im Hause Ashton Kutcher und Mila Kunis. Doch während Ashton dachte, er hätte seine Mila beim Pornoschauen erwischt, befand die sich mitten in der beliebten Netflix-Serie Bridgerton.

Die Serie aus der Regency-Ära hat es in das Schlafzimmer von Ashton Kutcher und Mila Kunis geschafft.

Deshalb ging es im Schlafzimmer von Mila Kunis und Ashton Kutcher heiß her

Während eines virtuellen Chats in der amerikanischen “Today Show” scherzte das Paar über eine kürzliche Anekdote, die sich mitten in der Nacht bei ihnen im Schlafzimmer zugetragen hatte. Der Schauspieler dachte, er hätte seine Frau soeben beim Anschauen von Pornos erwischt. Es stellte sich aber heraus, dass es sich dabei um eine besonders sexy Szene der Netflix-Show Bridgerton handelte.

Mila Kunis and @aplusk join us to talk about working together in their new #SuperBowl ad for Cheetos! pic.twitter.com/GiNTYtaGR7 — TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) February 1, 2021



“Also, ich bin in Episode fünf für jeden, der es gesehen hat. Ihr wisst alle, was in Episode fünf passiert”, sagte Kunis zu den beiden Hosts der Today Show Hoda und Jenna. Um eure Erinnerung aufzufrischen. In der Folge 5 “Wie erobert man einen Duke?” oder “The Duke and I” ist die Hochzeit zwischen Daphne und dem Duke of Hastings vorbei und es geht ans Eingemachte.

“Siehst du dir einen Porno an?”, fragte Kutcher seine Frau

Bei den heißen Szenen konnte selbst eine vielfach beschäftigte zweifach Mum, wie Kunis, nicht den Ausschaltknopf drücken, wie sie erzählt: “Ich schlafe um 9:30 Uhr ein, ich bin raus. Es ist egal, was läuft, ich schlafe. Letzte Nacht blieb ich eindeutig bis Mitternacht wach. Ich dachte: “Was passiert in dieser Show?” Das fragte sich auch Ashton Kutcher als er zum “Höhepunkt” der Folge aufwachte. “Er sagte: ‘Siehst du dir einen Porno an?’ Er war so verwirrt”, lacht die Bad Mom Darstellerin. Und Ashton gesteht “Sie schaut mitten in der Nacht sowas und ich wusste nicht, was los war. Ich sagte: ‘Ist da noch jemand im Bett?’ Es war erschreckend!” Milas Antwort an ihren Gatten war nur: “Shhh, sei ruhig, das ist eine Hochzeit!”, scherzte Kunis weiter.

Tja, wir können Mila und Ashton nur versichern, dass es noch heißer in ihrem Schlafzimmer wird. Sie sollen sich mal auf Folge 6, 7 und 8 von Bridgerton gefasst machen.