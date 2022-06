Ex-GNTM-Kandidatin und Model Elena Carrière musste sich in letzter Zeit besonders viel Hass und Kritik anhören. Jetzt hat die 25-Jährige aber genug davon und kontert mit einem ganz speziellen Posting auf Instagram.

Ein Nacktfoto soll ihren Hatern zeigen, was sie wirklich von ihnen hält.

Elena Carrière sagt Kritikern den Kampf an – nackt

Wenn man sich als Model und Influencerin nahezu tagtäglich auf Social Media präsentiert, dann hagelt es mit Sicherheit auch die eine oder andere Kritik. Model Elena Carrière scheint im Moment besonders viel Hate abzubekommen. Denn alles, was sie macht, sorgt bei einigen ihrer Follower für Unmut. So sehr sogar, dass sie immer wieder beleidigende und urteilende Nachrichten bekommt.

Für die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière keine leichte Kost. Schließlich kann die Psyche sehr darunter leiden, wenn man immer wieder negative Kommentare über einen selbst liest. Elenas fast 500.000 Follower scheint es besonders aufzuregen, auf welche Art und Weise sich die 25-Jährige präsentiert. Am häufigsten ärgert sich ihre Community offenbar darüber, dass das Model zu leicht bekleidet ist. Dann kommen auch noch abfällige Kommentare über ihren Körper dazu, sowie ein „Rat“, sie solle sich doch etwas Weiteres zum Anziehen besorgen.

Die 25-Jährige hat jetzt die Nase voll davon und wehrt sich gegen all ihre Hater mit einem besonderen Posting auf Instagram: Denn sie ist darauf vollkommen nackt. Gemeinsam mit ihrer Freundin, Yogi Hannah Hillebrand, kniet sie auf dem Boden und zeigt sich so, wie Gott sie schuf. Dazu schreibt sie: „Ich schätze, dann werden wir einfach gar nichts tragen. Good Vibes an die Hater“, so Elena.

„Damit siehst du aus wie eine Schlampe“

Doch das war nicht der einzige Einblick, den uns Elena mit ihrem Posting gibt. Im zweiten Slide sind einige der fiesen und übergriffigen Kommentare zu lesen, die sie mit großer Regelmäßigkeit erhält. „Du kannst das nicht tragen, damit siehst du aus wie eine Schlampe“, schreibt jemand. Eine andere Person urteilt: „Geh dir mal was richtiges anziehen Mädel [sic!]“. Und auch ihr Körper ist scheinbar ein allseits beliebtes Diskussionsthema unter ihren Followern.

„Ehrlich gesagt sieht dein Hinter in dieser Hose überhaupt nicht schön und schlank aus“. Der nächste Follower kommt gleich mal mit einem „Tipp“ daher: „Das outfit schmeichelt dir nicht [sic!] Vielleicht nächstes mal doch wieder oversize? [sic!]“ War das vielleicht ein Weckruf für ihre Kritiker? Unter dem Posting sammeln sich jedenfalls zahlreiche Kommentare, die Elena supporten.

Gegenüber der Bild-Zeitung erklärt das Model zudem die Absicht hinter dem Bild: „Man kann Hass nicht mit Hass bekämpfen. Indem ich diese Menschen und Kommentare offen darstelle, verstehen andere vielleicht, wie es auf der gegenüberliegenden Seite rüberkommt.“ Daher hoffe die 25-Jährige auch, dass nun die positive Resonanz die negative überstimme.