Haustiere sind wohl die treuesten Begleiter im Alltag. Dass sie aber auch richtige Lebensretter sein können, zeigt jetzt ein Fall aus Großbritannien. Denn ein Kater weckte sein Frauchen auf, als sie einen Herzinfarkt erlitt.

Laut der Besitzerin habe ihr genau diese Zeit das Leben gerettet.

Kater weckt Frauchen mitten in der Nacht auf

Es war eigentlich ein Abend wie jeder andere, als die Britin Sam Felstead zu Bett ging. Bis sie wenige Stunden später von ihrem Kater Billy geweckt wurde. Denn während viele Katzen und Kater schon gerne einmal rund um die Besitzer herumhüpfen, wenn diese schlafen, war dieses Verhalten für Billy eher untypisch. „Er ist keine Schoßkatze. Er ist auch keine leichte Katze und schon gar keine, die die ganze Zeit auf deinem Schoß sitzen will. Er ist gerne allein“, schildert Sam.

Doch in dieser Nacht war etwas anders. Denn Billy miaute ihr mitten in der Nacht ins Ohr und drückte mit seinen Pfoten auf ihre Brust. Als Sam schließlich aufwacht, bemerkt sie, dass etwas falsch ist. Denn die 42-Jähige kann ihre rechte Körperhälfte nicht mehr bewegen und hat stechende Schmerzen.

„Ich war ganz nass geschwitzt, vielleicht hat er das gespürt“, erinnert sich Sam gegenüber der „BBC“. „Er war ziemlich schlau, Gott segne ihn. Er wollte die ganze Zeit neben mir bleiben. Normalerweise sitzt er die ganze Zeit neben meiner Mutter, an mir ist er nicht interessiert.“ Doch als Sam in einer Notsituation ist, ist Billy an ihrer Seite.

„Ich glaube, er hat mir das Leben gerettet“

Die Frau alarmiert schließlich ihre Mutter, die sie in ein Krankenhaus fährt. Dort stellen die Ärzte schließlich fest, dass eine ihrer Arterien verstopft war und Sam im Schlaf einen Herzinfarkt erlitten hatte. „Die Ärzte sagten, es sei gut, dass ich rechtzeitig im Krankenhaus war“, erklärt Sam.

Sie ist sich sicher: Ihr Kater ist dafür verantwortlich. „Ich glaube, er hat mir das Leben gerettet, und das tun auch alle anderen in meinem Umfeld“, erklärt sie. „Wer weiß, ob ich ohne ihn aufgestanden wäre. Es hätte schlimmer für mich sein können.“

Frau konnte nach Herzinfarkt wieder zu ihrem Kater zurückkehren

Eine Annahme, die auch die klinische Verhaltenstherapeutin für Katzen Linda Ryan gegenüber der „BBC“ bestätigt. Denn sie betont: „Es könnte sein, dass die Katze erschrocken oder verängstigt war. Die Bewegung oder die Zuckungen haben ihre Aufmerksamkeit erregt, denn Katzen werden durch Bewegung stimuliert.“ Aber ganz sicher ist die Lebensretter-Aktion natürlich nicht. „Es ist zwar leicht zu glauben, dass es sich um einen absichtlichen Akt der Nächstenliebe handelte, aber Korrelation ist nicht gleich Kausalität, sodass es unwahrscheinlich ist, dass er absichtlich ihr Leben gerettet hat“, erklärt sie.

Drei Tage lang war Sam schließlich im Krankenhaus, bevor sie mit ihrem Billy wieder vereint werden konnte. „Als ich aus dem Krankenhaus kam, wollte er ein paar Stunden lang nicht in meine Nähe kommen, und ich weiß nicht, ob ich beim Verlassen des Krankenhauses komisch gerochen habe“, erzählt sie. „Ich glaube nicht, dass er auch nur eine Ahnung hat, was passiert ist. Solange ich ihn füttere, macht er sich keine Gedanken.“ Doch nach all der Aufregung hat sich Billy jetzt bestimmt jede Menge Kuscheleinheiten und das ein oder andere Extra-Leckerli verdient.