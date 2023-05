Billie Eilish ist offiziell wieder Single. Die Sängerin und Jesse Rutherford, Frontman der Rockband „The Neighbourhood“ haben sich nach weniger als einem Jahr Beziehung getrennt.

Sie seine aber noch immer „gute Freunde“, wie ein Sprecher von Billie verkündete.

Liebes-Aus bei Billie Eilish und Jesse Rutherford

Rund um Billie Eilish und Jesse Rutherford gibt es aktuell so einige Gerüchte. Warum war Billie diesmal alleine auf der Met-Gala in New York? Haben sich die beiden getrennt? Hat jemand den anderen betrogen? Ein Sprecher der Sängerin klärt jetzt auf: Billie und Jesse sind kein Paar mehr. Die beiden haben ihre Beziehung nach weniger als einem Jahr beendet, wie es gegenüber People heißt.

Die 21-jährige Sängerin und der um zehn Jahre ältere Frontman der Rockband „The Neighbourhood“ haben sich laut dem Sprecher jedoch einvernehmlich und im Guten getrennt. „Gerüchte, dass einer der beiden fremdgegangen sei, sind falsch“, heißt es weiter. Ganz im Gegenteil, beide seien „weiterhin gute Freunde“, jedoch „derzeit Single“.

Kritik wegen Altersunterschied

Lange hielt die junge Liebe der beiden Musiker:innen allerdings nicht. Erst im Oktober letzten Jahres sind die beiden erstmals zusammen gesehen worden. An Halloween folgte dann das offizielle Couple-Outing, als Billie ein Bild von sich und Jesse im Pärchen-Kostüm auf Instagram teilte. Dabei reagierte sie wohl indirekt auf die Kritik von vielen, dass sie zehn Jahre jünger als der Rocker ist. Denn Billie war als Baby mit langen Wimpern, Korkenzieher-Locken und roten Bäckchen verkleidet, während Jesse sich als alter Mann mit Glatze präsentierte.

In einem Interview mit Vanity Fair schwärmte Billie kürzlich noch über ihren BF. Sie sei wirklich „glücklich und aufgeregt“, Jesse zu daten. Dann nannte sie ihn den „heißesten Typen aller Zeiten“. Er würde sie inspirieren und sie ihn, wie Billie voller Stolz erzählte. Ob das jetzt als „gute Freunde“ immer noch so gut funktioniert?

Letzter gemeinsamer Auftritt bei Coachella

Zum allerletzten Mal wurde das mittlerweile Ex-Paar gemeinsam im April beim Coachella-Festival in Kalifornien gesehen. Seither war es still rund um Billie und Jesse. Auch zur diesjährigen Met-Gala Anfang Mai erschien die „Happier Than Ever“-Interpretin alleine. Dafür aber in einem schwarzen Kleid mit Spitze, das für mächtig Aufsehen sorgte. War das bereits ein erster Hinweis auf die Trennung der beiden?