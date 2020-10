Ja zugegeben, wir holen uns oft mal einen Rat von unserer BFF, um ihn dann doch nicht zu befolgen und den Plan so durchzuziehen, wie man ihn von Anfang an im Kopf hatte. Nicht unbedingt immer die beste Idee, aber passiert. Beim nächsten Mal weiß man es dann besser.

Es gibt da aber drei Sternzeichen, die wirklich absolut NIE auf ihre BFF hören! Das sollten sie dringend ändern.

Steinbock

Der sture Steinbock lässt sich nur ungern etwas sagen. Denn er glaubt, er weiß alles besser und hat sich ohnehin schon einen Plan zurechtgelegt, bevor er andere um Rat bittet. Er will zwar ständig die Meinung seiner BFF hören und fordert sie auch ein, ihren Rat zu befolgen fällt ihm dann aber mehr als schwer. Und auch obwohl er schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass er lieber doch auf das hätte hören sollen, was die beste Freundin sagt, ändert der Steinbock nichts an seinem Verhalten und macht es beim nächsten Mal ganz genauso.

Stier

Auch der Stier zählt zu den Sturköpfen unter den Sternzeichen. Und deshalb fällt es auch ihm unglaublich schwer den Rat der BFF zu befolgen. Er fragt zwar nach ihrer Meinung, macht das aber eigentlich nur, um Zustimmung zu bekommen. Denn in Wahrheit vertraut er nur seiner eigenen Meinung und pfeift auf das, was andere sagen. Egal, wie eng die Freundschaft ist.

Fische

Ähnlich ist es bei den Fischen. Der Rat der BFF ist diesem Sternzeichen zwar wichtig, wirklich annehmen können es ihn aber nur schwer. Fische nehmen sich zwar immer wieder vor, sich das, was die beste Freundin sagt, richtig zu Herzen zu nehmen, allerdings vertrauen sie am Ende doch lieber ihrer eigenen Intuition. Bei den Fischen kommt allerdings hinzu, dass sie das heimlich machen und der Freundin im Nachhinein nur kleine Details erzählen und lieber verschweigen, dass sie doch nicht auf sie gehört haben. Denn sie wollen auf keinen Fall einen Streit heraufbeschwören.