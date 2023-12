Marilyn Monroe, Quentin Tarantino und zuletzt Zac Efron: Die großen Stars werden häufig mit einem Stern am berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt. Eine absolut seltene Auszeichnung, oder?

Tja, eigentlich ist so ein Stern gar nicht einmal SO schwierig zu bekommen.

Außergewöhnliche Auszeichnung am Walk of Fame

Der Hollywood Walk of Fame in Los Angeles gehört wohl zu den bekanntesten Sightseeing-Spots in den Vereinigten Staaten. Denn der Weg mit mehr als 2.700 Sternen auf dem Boden repräsentiert die schönsten und glamourösesten Seiten Hollywoods. Die größten Stars der Branche wurden hier mit einem der Sterne ausgezeichnet. Promis wie James Cameron, Carrie Fischer oder Zac Efron wurden hier bei einer feierlichen Enthüllung zelebriert und feierten den Meilenstein ihrer Karriere. Jedes Jahr werden rund 24 Stars mit einem Stern ausgezeichnet. Da stellt sich natürlich die Frage: wie werden diese Promis eigentlich ausgewählt? Und muss man dafür wirklich in der obersten Liga Hollywoods spielen?

Es gibt gute Nachrichten für alle Hoffnungsvollen unter euch: SO exklusiv ist ein Stern am Hollywood Walk of Fame gar nicht. Denn eigentlich kann jede:r nominiert werden. Ihr braucht nur eine Person, die euch auf der Webseite des Walk of Fame vorschlagt.

Ein paar Voraussetzungen müsst ihr aber dennoch erfüllen. Zunächst muss man in einer von sechs Kategorien herausstechende Arbeit leisten. Die Kategorien sind:

Motion Pictures

TV

Radio

Recording

Live Theater/Performance

Sport und Entertainment

Das sind die Voraussetzungen für einen Stern am Hollywood Walk of Fame

Auf der Webseite des Hollywood Walk of Fame heißt es, notwendig seien: „berufliche Leistungen, eine mindestens fünfjährige Zugehörigkeit zur Kategorie, Beiträge zur Gemeinschaft und die Garantie, dass der Prominente an der Einweihungsfeier teilnimmt, falls er oder sie ausgewählt wird.“ Ihr müsst es also eigentlich „nur“ schaffen, fünf Jahre lang in einer der Branchen einen Status von Berühmtheit zu erreichen.

Die Person, die euch nominiert, muss dann ein Foto von euch einreichen sowie einen kurzen Lebenslauf von euch, die Auflistung eurer Qualifikationen und des Engagements. Auch eure Einverständniserklärung, die betont, dass ihr den Stern auch wirklich haben wollt, muss inkludiert sein.

Rund 200 Menschen werden übrigens pro Jahr nominiert; wer den Stern tatsächlich bekommt, entscheidet der Auswahlausschuss für den Walk of Fame sowie der Vorstand der Hollywood Chamber. Endgültig genehmigt wird der Name dann von der Abteilung für öffentliche Arbeiten der Stadt Los Angeles.

So viel kostet ein Stern

Eine große Hürde gibt es dann noch. Denn solltet ihr tatsächlich für einen Stern ausgewählt werden, kostet dieser auch Geld. 75.000 US-Dollar werden in Form einer Patentschaftsgebühr nämlich eingezogen. Diese wird einerseits für die Herstellung des Sterns und die Zeremonie aber auch für die Instandhaltung des Walk of Fame verwendet.

Solltet ihr aber doch nicht auserwählt werden, Kopf hoch! Denn es gibt noch zwei Optionen, wie ihr dennoch zu einer der prestigeträchtigen Verleihungen kommt. Einerseits betont die Organisation hinter dem Hollywood Walk of Fame, dass man sich ruhig auch mehrmals bewerben soll. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr! Falls euch das allerdings zu anstrengend ist, gibt es noch eine zweite Option. Denn auch wenn ihr selbst nicht ausgezeichnet werdet, könnt ihr trotzdem an der Zeremonie teilnehmen. Die Verleihung der Sterne ist nämlich immer für die Öffentlichkeit zugänglich und kostenlos! So spart ihr einerseits jede Menge Geld – und trefft andererseits auf einen „richtigen“ Promi!