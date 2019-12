US-Künstlerin Lizzo scheint den irischen Sänger und Songwriter Niall Horan wohl mehr als nur gern zu haben.

Wie das Ex-One Direction Mitglied kürzlich in einem Interview verriet, soll die 31-Jährige ihm ein Sex-Angebot gemacht haben.

Niall Horan erhielt spezielles Liebes-Angebot von Lizzo

Vergangenen Donnerstag war der irische Musiker Niall Horan zu Gast in der amerikanischen Late-Night-Show “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Dabei berichtete er unter anderem von einer sehr speziellen Begegnung, die er mit US-Entertainerin Lizzo hatte. So erzählte der 26-Jährige, dass er und die Sängerin zeitgleich zu Besuch bei einem Radiosender in London waren. “Und jemand sagte mir: ‘Oh, Lizzo ist hier! Sie möchte dich unbedingt kennenlernen'”, erklärte der Songwriter den Zuschauern und Show-Host Jimmy Fallon. Anschließend kam es zu einem Treffen der beiden, bei dem sich die Künstler gegenseitig jede Menge Komplimente machten. Die Situation nahm allerdings eine überraschende Wendung, als Niall Horan gegenüber Lizzo meinte sie sei “ein Knaller”. Die Powerfrau antwortete frech darauf: “Du kannst das hier knallen!” Dem Sänger war das direkte Sex-Angebot laut eigenen Aussagen sehr unangenehm.