Jaaa, wir wissen, dass der Herbst gerade mal begonnen hat. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht schon jetzt auf Weihnachten freuen dürfen. Denn die Film- und Fernsehwelt hat so einige neue Weihnachtsfilme für uns parat, auf die wir uns schon jetzt freuen!

Es wird lustig, es wird kitschig und es wird auch ein kleines bisschen düster.

1. Falling for Christmas

Gibt es eigentlich eine bessere Art, das Comeback der Rom/Com-Queen Lindsay Lohan zu feiern, als mit einem brandneuen, superkitschigen Weihnachtsfilm? Wohl kaum! Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass „Falling for Christmas“ bald Premiere feiert. Lohan schlüpft darin in die Rolle der verwöhnten Hotelerbin Sierra, die sich gerade frisch verlobt und ausgerechnet ein paar Tage vor Weihnachten einen Skiunfall hat, bei dem sie ihr Gedächtnis verliert. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss: Sie trifft auf den bodenständigen und überaus gut aussehenden Lodge-Besitzer Jake (Chord Overstreet), bei dem sie zunächst auch Unterschlupf findet. Dabei fliegen logischerweise heftig die Funken und die beiden kommen sich SEHR nahe. Was wohl passiert, wenn sich Sierra wieder daran erinnert, wer sie eigentlich ist?

Zu sehen ab 10. November auf Netflix.

Weihnachtskitsch-Faktor: 🎄🎄🎄🎄🎄

2. Christmas With You

Ein Weihnachtsfilm wäre kein richtiger Weihnachtsfilm, wenn nicht mindestens eine Person aufs Land flüchtet, um dort ihrem Dasein als Superstar zu entfliehen. Wie es der Zufall so will, dreht sich auch „Christmas With You“ um eine derartige Geschichte. Die berühmte Sängerin Angelina (Aimee Garcia) braucht eine Pause von ihrem ach so anstrengenden Popstar-Leben und entflieht in einen kleinen Ort nahe New York. Damit erfüllt sie insgeheim auch den großen Wunsch eines jungen Fans. Für Angelina doppelt schön, denn so bekommt sie nicht nur einen neuen Blick auf ihre Karriere, sondern begegnet auch einer ganz besonderen Person, die das Liebesleben der Sängerin ganz schön durcheinander bringt. Diese Rolle übernimmt Freddie Prinze Jr., den man bereits aus Filmen wie „Scooby-Doo“, „Eine wie keine“ und „Star Wars“ kennt.

Zu sehen ab 17. November auf Netflix.

Weihnachtskitsch-Faktor: 🎄🎄🎄🎄🎄

3. The Noel Diary

Mit „The Noel Diary“ kommen drei Dinge auf uns zu, die wir einfach lieben: „This Is Us“-Star Justin Hartley, geheimnisvolle Tagebücher und – eh klar – Weihnachten, hihi. Aber jetzt zum Inhalt: Bestseller-Autor Jake (Hartley) muss über Weihnachten in seine Heimat zurückkehren, da er sich um den Nachlass seiner verstorbenen Mutter kümmert. Dabei stößt er dann auf ein Tagebuch, in dem er so einige Dinge über sich und seine Vergangenheit erfährt. Eine Person kommt ihm hierbei immer wieder unter: eine junge Frau namens Rachel (Barrett Dross). Als Jake die geheimnisvolle Frau aufspürt, gehen beide der Sache näher auf den Grund und entdecken dabei Dinge, die ihre Zukunft nachhaltig verändern werden. Wir sagen nur so viel: Love is in the air …

Zu sehen ab 24. November auf Netflix.

Weihnachtskitsch-Faktor: 🎄🎄🎄🎄

4. Best. Christmas. Ever.

Nicht nur Lindsay Lohan und Justin Hartley haben in diesem Jahr ihren Star Moment auf Netflix. Auch Heather Graham („Hangover“) und Jason Biggs („American Pie“) glänzen in einer Weihnachtskomödie und tragen dazu bei, dass unser Pumpkin Spice Latte noch besser schmeckt, als ohnehin schon. Der Inhalt des Films ist eigentlich das vollkommene Gegenteil vom Titel. Denn das Weihnachtsfest von zwei ehemaligen College-Freundinnen steht kurz davor, zum größten Desaster aller Zeiten zu werden. Durch einen Zufall müssen die Perfektionistin Jackie (Brandy Nordwood) und die Draufgängerin Charlotte (Heather Graham) samt Familien die Feiertage miteinander verbringen. Charlottes Plan: Sie möchte beweisen, dass Jackies Leben gar nicht mal sooo perfekt ist, wie es scheint. Doch dabei übersieht sie, dass sie Weihnachten damit für beide Familien ruiniert. Jetzt ist Teamwork angesagt: denn die beiden Freundinnen müssen nun alles dran setzen, die kaputten Teile wieder zusammenzufügen.

Zu sehen auf Netflix – das Startdatum wird erst noch bekannt gegeben.

Weihnachtskitsch-Faktor: 🎄🎄🎄

5. Spirited

Okay, haltet euch fest! Wir machen nämlich gleich mit geballter Star-Power weiter. Denn die beiden Comedy-Heroes Will Ferrell und Ryan Reynolds haben doch tatsächlich einen Weihnachtsfilm zusammen gedreht, in dem sie nicht nur schauspielern, sondern auch singen UND tanzen. Jap, das ist kein Scherz! Bei „Spirited“ handelt es sich nämlich eigentlich um eine Musical-Neuinterpretation der berühmten Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Der singende Reynolds verkörpert dabei den Weihnachtsmuffel Ebenezer Scrooge. Ferell hingegen schlüpft in die Rolle vom Geist der Gegenwart. Wir können es wirklich kaum erwarten …

Zu sehen ab 18. November auf Apple TV+.

Weihnachtskitsch-Faktor: 🎄🎄

6. Violent Night

Da an Weihnachten nicht alles immer zauberhaft und besinnlich ist, gibt es in diesem Jahr auch einen neuen Film, der die düstere Seite der feierlichen Tage beleuchtet. „Stranger Things“-Star David Harbour spielt in dem schwarzhumorigen Weihnachtsthriller „Violent Night“ keinen Geringeren als Santa Claus himself. Dabei muss der Weihnachtsmann auch seine dunkle Seite preisgeben, denn er schreitet zur Rettung, nachdem er mitbekommt, dass eine wohlhabende Familie von einer Gruppe Söldner aus Geisel gehalten wird. Mit Freundlichkeit kommt Santa hier mit Sicherheit nicht weit.

Zu sehen ab 2. Oktober im Kino.

Weihnachtskitsch-Faktor: 🎄