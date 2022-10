Von der rauschenden Geburtstagsparty bis zur Cool-Down Musik im Straßenverkehr. Auf Streaming-Plattformen finden wir mittlerweile zu jeder Lebenssituation die passende Playlist. Und auch zum großen Tag der Geburt gibt es jetzt die richtigen Beats. Hier sind die Top 20, ermittelt anhand von Spotify.

„Push It“ von Salt-N-Pepa ist natürlich ganz vorne mit dabei 😉

Musik während der Geburt wird immer wichtiger

Den passenden Song zu einem Event wie etwa einer Geburt zu wählen, ist keine leichte Aufgabe. Schließlich braucht es schon die richtige Stimmung, um Babyköpfchen mit 34 cm Umfang und aufwärts aus unserer Vagina zu quetschen. Entspannt soll es sein, natürlich optimistisch. Und gleichzeitig soll uns die Musik den nötigen Push geben, um ordentlich zu pressen.

Eine neue Analyse der britischen Familienversicherung Reassured wertete insgesamt 1.000 Spotify Wiedergabelisten für Geburten aus. Dabei stellte sich heraus, dass sich werdende Eltern immer an bestimmte Klassiker wenden. Anhand dieser Daten erstellte das Unternehmen die aktuellen Top-20-Songs zur Geburt. Die Analyse brachte auch hervor, dass Musik eine immer wichtigere Rolle beim Geburtsvorgang einzunehmen scheint. So soll sich die Suche nach „Geburtsliedern“ in den letzten 12 Monaten um 23 Prozent erhöht haben. Denn immer mehr Gebärende legen Wert auf das richtige Setting.

Diese Beats bringen dich zum Pressen

Die Musik soll dabei als Anker dienen und das Geburtserlebnis widerspiegeln. Zudem verknüpfen wir schöne Erinnerungen im Gehirn mit Musik. Zum Kick-Off startet die Liste daher mit sanften Songs. Dann heißt es: „Ah, push it“! „Push it real good“! Denn wenn es Zeit wird, zu pressen, rüstet die Playlist mit stärkeren Beats wie dem Klassiker von Salt-N-Pepa auf. Kleine Durchhänger zum Schluss werden zum Beispiel mit „I Won’t Give Up“ von Jason Mraz motiviert. Und wenn Mama schließlich zum ersten Mal ihr Neugeborenes in den Händen hält, sorgt „Heartbeats“ von José González für das passende Ambiente.

Und hier sind die besten Kreißsaal-Hits:

1. Only Love, Ben Howard

2. Better Together, Jack Johnson

3. Here Comes The Sun, The Beatles

4. Sunrise, Nora Jones

5. Follow The Sun, Xavier Rudd

6. Perfect, Ed Sheeran

7. Landslide, Fleetwood Mac

8. All Of Me, John Legend

9. Ocean Eyes, Billie Eilish

10. Thinking Out Loud, Ed Sheeran

11. Your Song, Elton John

12. Dreams, Fleetwood Mac

13. Fast Car, Tracy Chapman

14. Push It, Salt-N-Pepa

15. The Scientist, Coldplay

16. Blackbird, The Beatles

17. Yellow, Coldplay

18. I Won’t Give Up, Jason Mraz

19. Shallow, Lady Gaga

20. Heartbeats, José González