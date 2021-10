„Eilish“ ist das erste Parfum des Superstars Billie Eilish. Für die Sängerin war es ein ganz besonderes Projekt, denn durch ihre Synästhesie haben Gerüche einen ganz besonderen Stellenwert in ihrem Leben.

Der Duft soll bereits ab November erhältlich sein.

Billie Eilish Parfum mit starker Vanillenote

Ariana Grande, Kim Kardashian und jetzt Billie Eilish. Dass Promis ein Parfum auf den Markt bringen scheint mittlerweile schon fast eine Art Pflichtprogramm zu sein. Für Eilish hat das Parfum aber noch eine ganz andere Bedeutung.

Denn Eilish hat Synästhesie. Darunter versteht man die Fähigkeit einen Sinn auch durch andere erleben zu können. „Zum Beispiel hat jeder Wochentag eine Farbe, eine Zahl, eine Form“, erklärte Eilish in der Vergangenheit in einem Interview mit Nylon. „Manchmal haben die Dinge einen Geruch, an den ich denken kann, oder eine Temperatur oder eine Textur.“ Auch Farben haben für Eilish Gerüche.

Eben das beeinflusst auch ihr erstes Parfum. Denn Eilish assoziiert „alles durch meine Nase“, sagt sie. Ihre Lieblingsgerüche sind „diese bernsteinfarbenen Gerüche in meinem Gehirn“. Besonders angetan hat es ihr der Geruch von Vanille.

Billie Eilish beschreibt Parfum als „“Warmes, Karamelliges, Weiches, Samtiges“

„Ich war schon immer in Vanille verliebt, seit ich ein Kind war und meine Mutter mir das Backen beigebracht hat“, erklärt sie in einem Interview mit der Vogue. Bis sie die richtige Vanillenote gefunden hatte, war es aber ein langer Prozess mit vielen unterschiedlichen Duftnoten und Marken. Doch Eilish zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. Auch auf Instagram nennt sie ihr Parfum deshalb „ihren liebsten Geruch auf der Welt“.

Neben Vanille sind übrigens auch Noten von Amber und Moschus dabei. Gegenüber der Vogue beschreibt Eilish das Ergebnis als etwas „Warmes, Karamelliges, Weiches, Samtiges“.

Flakon in Form eines Körpers

Auch bei dem Flakon hatte Eilish ganz konkrete Vorstellungen und Wünsche. Denn der Büsten-haftige Flakon in Form eines Oberkörpers sollte nicht ihrem Körper oder einem anderen nachempfunden werden, sondern abstrakt für Körper im Allgemeinen stehen.

„Ich wollte, dass es sich so anfühlt, als ob man jeden darin sehen könnte, und man könnte es sein“, erklärt Eilish. „Mir gefällt die Vorstellung, dass man die Person, in die man verliebt ist, irgendwie darin sehen kann; ich habe das Gefühl, dass es fast zu jedem passen könnte – oder zu dir.“

Ob nach dem ersten Duft „Eilish“ noch weitere folgen werden, verrät Billie noch nicht. Fest steht aber, dass ihr erstes Parfum bereits im November erhältlich sein soll.