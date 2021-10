Wellnessguru Gwyneth Paltrow hat für ihre neueste Netflix-Doku einen Art Sex-Spa ins Leben gerufen. Darin plaudert der Hollywoodstar nicht nur aus dem eigenen Erotik-Nähkästchen, sondern hilft auch anderen Paaren dabei, ihre heiße Seite zum Vorschein zu bringen.

„Liebe, Sex und goop“ ist ab heute auf Netflix zu sehen.

Gwyneth Paltrow: Vom Wellnessguru zum Sexcoach

Dass Gwyneth Paltrow relativ offen über ihr Sexleben (und so ziemlich alles andere) spricht, hat sie schon mehrmals bewiesen. Immerhin hat sie in ihrer ersten Netflix-Doku „The Goop Lab“ einige bewusstseinserweiternden Erfahrungen geteilt. Psychedelische Pilze, Kontakt mit Übersinnlichem und ein Vulva-Workshop waren nur ein paar der Dinge, die sie vor laufender Kamera ausprobiert hat.

Jetzt hat sich der Hollywoodstar auf ein einziges Thema fokussiert: Sex! Denn in „Liebe, Sex und goop“ gibt sie Einblicke in ihr eigenes Liebesleben und hilft auch anderen Paaren – gemeinsam mit Therapeutinnen – dabei, das Maximum an Lust und Leidenschaft rauszuholen.

Dabei trifft die 49-Jährige auf fünf Paare, die bereit dazu sind, ihren Horizont zu erweitern, um den Sex ihres Lebens zu haben. Am Programm steht etwa, wie man den Partner oder die Partnerin ohne körperlichen Kontakt zum Höhepunkt bringt (das Zauberwort: Energieströme). Und der Einsatz von etwas eigenwilligem Sexspielzeug (etwa Wolverine-Klauen).

Ein „Werkzeugkasten“ für Intimität

„‚Liebe, Sex und goop‘ erforscht, was es bedeutet, in einer Beziehung wirklich intim zu sein: Seine tiefsten Ängste und Wünsche zu äußern und die des Partners zu akzeptieren“, verrät Paltrow auf Instagram. „Die Show ist ein Werkzeugkasten, um mehr Freude und Verbindung in unserem romantischen Leben zu finden. Und sie ist voll mit Lektionen, die ich gerne schon vor Jahren gelernt hätte.“

Ab heute (21. Oktober) ist die neue Serie auf Netflix zu sehen.

Gwyneth im Sextoy-Geschäft: Das hält ihr Sohn davon

In Gwyneth Paltrows Online-Shop goop.com kann man neben zahlreichen anderen Dingen auch Sextoys bestellen. Für ihren Teenager-Sohn, der wohl gerade mitten in der Pubertät steckt, war das erstmal eine ziemlich peinliche Angelegenheit, wie die Schauspielerin in der „Ellen DeGeneres Show“ verriet.

Doch dann habe der 15-jährige Moses länger darüber nachgedacht. „Ich habe erkannt, dass es toll ist, dass du Menschen dazu bringst, sich nicht mehr zu schämen, so etwas zu kaufen“, habe er zu seiner Mutter gesagt. „Du bist eine Feministin„, so Moses weiter zu Gwyneth.

Hier gibts das ganze Interview: