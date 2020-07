Der Albtraum auf jedem Kleidungsstück? Ganz klar, Make-up-Flecken! Kosmetikflecken auf Kleidung können wirklich hartnäckig sein.

Egal ob Foundation, Wimperntusche oder Lippenstift – leicht zu entfernen sind diese Flecken nicht. Wir haben die besten Tricks zum Fleckenentfernen zusammengesucht.

Backpulver

Ob die weiße Bluse, das T-Shirt oder der neue Pullover – helle Teile bekommen einfach immer am schnellsten Make-up-Flecken. Dafür gibt es ein tolles Hausmittel: Backpulver! Damit kannst du die Flecken ganz einfach loswerden. So gehts: Das Pulver auf den frischen Make-up-Fleck geben und ungefähr eine Stunde einwirken lassen. Dann einfach in die Waschmaschine geben. Nach dem Waschen ist das Kleidungsstück wieder weiß.

Rasierschaum

Was am Anfang komisch klingt, funktioniert aber wirklich. Rasierschaum bewirkt wahre Wunder bei Make-up-Flecken. Dieser Trick funktioniert aber nur, wenn der Foundation-Fleck noch feucht ist. Dann geht es ganz einfach: Den Rasierschaum vorsichtig auf dem Fleck einreiben. Den Schaum dann zehn Minuten einwirken lassen und dann auswaschen. Und fertig!

Brot

Ja, das klappt wirklich! Dieser Trick funktioniert super, wenn es schnell gehen muss. Nimm einfach ein Stück Brot oder einen Toast und reibe damit vorsichtig über den Fleck. Vor allem bei dunklen Kleidungsstücken funktioniert dieser Trick gut.

Haarspray

Wenn’s um Lippenstiftflecken geht, ist Haarspray ein echter Hero. Um die Flecken loszuwerden, solltest du das Haarspray aufsprühen und zehn Mitnuten einwirken lassen. Dann das Spray wegschrubben. Am besten du nimmst dafür eine Zahnbürste. Und weg ist der Lippenstift. Warum Haarspray ein toller Fleckenentferner ist? Weil es Alkohol enthält – und der ist ein gutes Lösungsmittel.

Abschminktuch

Bei Mascara-Flecken helfen Fleckenentferner aus der Waschabteilung. Solltest du keinen Fleckenentferner zur Hand haben, dann gibt es noch einen Trick: Ein ganz normales Abschminktuch. Mit dem Tuch vorsichtig den Fleck abtupfen. Danach einfach das Kleidungsstück waschen und trocknen. Aber Vorsicht: versucht ein ölfreies Abschminktuch zu verwenden, denn sonst könntet ihr einen Ölfleck auf eurer Kleidung hinterlassen.