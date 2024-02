Auch an Tag 16 wird es nicht langweilig im Dschungelcamp. Bei Mike und Leyla geht es irgendwie nicht weiter – wieder muss Fabio nachhaken, was bei dem 31-Jährigen los ist. Lucy ist genervt, dass Mike seine Pflichten als Teamchef nicht wirklich ernst nimmt. Doch bei „Creek der Sterne“ zeigt sich, was für ein Dream Team die verbliebenen Kandidat:innen sind.

Wer wird heute die Krone wohl mit nach Hause nehmen?

Dschungelcamp: Wo bleibt denn jetzt der Kuss?

Wo bleibt denn jetzt der Kuss? Eine Frage, die sich womöglich gerade alle stellen. Leyla wird ungeduldig und alle anderen Camper auch. Bis auf Lucy, die ist so in ihrem Element, dass sie nur Augen dafür hat, dass Mike seine Teamchef-Pflichten wahrnimmt. Der möchte nämlich lieber mit Leyla im Schlafsack kuscheln, statt Holz für das Feuer zu holen.

Doch irgendwann gibt er auf und verschwindet im Dschungel. Ihrem Ärger macht Lucy im Dschungeltelefon Luft: „Ich bin verärgert, dass Mike gemeinsame Aufgaben aufschiebt. Das war nicht das erste Mal. In der wenigen Zeit, die wir hier sind, kann man den anderen auch helfen. Es gibt Pflichten. Er war aber ab einem gewissen Punkt abgelenkt…“ Das hat sie schön umschrieben.

Leyla und Mike hängen aneinander wie Motten am Licht, aber der Kuss ist immer noch nicht gefallen. Es wirkt ganz so, als würde Mike dem Ganzen aus dem Weg gehen. Weshalb Fabio nach einem Gespräch mit Leyla bei Mike nochmal nachhakt. Mike erwidert ihm: „Es ist die Situation. Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Wenn ich sie umarme, habe ich immer das Gefühl, ich stinke. Die Hygiene. Die Umstände.“ Fabio lässt das Argument nicht gelten: „Es muss ja kein großes Programm sein. Nur Kuss oder so.“

Doch Mike findet wieder eine Ausrede: „Die Zahnpasta ist nicht meine Zahnpasta“. Deshalb fühlt er sich nicht wohl. Fabio: „Sie hat sich halt nur gewundert.“ Mike: „Ich will keinen Druck aufbauen. Dadurch, dass wir reden, ist schon wieder Druck. Ich bin nicht hier, um eine Liebessache zu machen. Ich finde, ich bin hier genug frauenbelastet gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt kennengelernt hat oder nur Diskussionen.“

Wir haben zwar alle über Kim‘s Aussagen gelacht oder den Kopf geschüttelt…



Aber so langsam glaube ich sie hatte mit Mike recht. Seitdem Kim nicht mehr im #Dschungelcamp ist, hat Mike irgendwie das Interesse an Leyla verloren.#IBES #IBES2024 #IBES24 pic.twitter.com/MF08tKOf75 — President Carter (@Beyonce__Carter) February 3, 2024

Fans vermuten allerdings, dass sich der liebe Mike nur rausreden möchte. Sie denken sogar, dass Kim am Ende womöglich recht hatte. Seitdem sie nicht mehr da ist, hat Mike irgendwie das Interesse an Leyla verloren. Ob das wirklich stimmt?

Das sind die Finalisten

Von der gemeinsamen Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ kann man als Zuschauer:in nur begeistert sein. Denn die verbliebenen Camper könnten tatsächlich nicht besser zusammenarbeiten. Noch nie in der Geschichte des Dschungelcamps haben Teilnehmer:innen so gut abgeschnitten wie dieses Jahr. Sieben Mal wurde diese Prüfung in der Dschungelgeschichte bisher schon gespielt und noch kein Team hat das so souverän und schnell gemeistert, wie das diesjährige. Gratulation! „Wirklich beeindruckend“, lobt auch Jan Köppen.

Trotzdem müssen natürlich noch zwei Camper das Dschungelcamp verlassen. Schließlich kämpfen am Ende nur drei Stars um die Krone. Nur einen Tag vor dem Finale wurden Fabio und Mike von den Zuschauer:innen rausgewählt. Auf X (ehemals Twitter) sind Fans über Fabios Auszug traurig. Für sie wird er immer Sieger der Herzen bleiben. Jetzt kämpfen noch Lucy, Leyla und Twenty4Tim weiter um die Dschungelkrone. Wer die Krone wohl heute mit nach Hause nimmt? Wir sind auf jeden Fall gespannt auf das Finale vom Dschungelcamp.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.