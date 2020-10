RTL verkündete via Instagram, dass die Dating-Show “Der Bachelor” 2021 in Deutschland gedreht wird. Außerdem wird auch schon gemunkelt, wer der neue Junggeselle sein könnte.

Das Startdatum von Staffel 11 ist noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass auch die nächste Staffel wieder direkt Anfang Januar 2021 starten wird.

Dreharbeiten in Deutschland

Wie RTL jetzt bekannt gab, geht die Rosenjagd rund um die Dating-Show “Der Bachelor” auch 2021 weiter! Doch mit einer kleinen Änderung: Anstatt auf einer sonnigen Insel wird die nächste Staffel in Deutschland gedreht. Das verkündete der Sender am Dienstag (13. Oktober). Die Frauen, die um das Herz des Bachelors kämpfen werden, können sich also auf massenhaft romantische Dates in Deutschland freuen. “Die Gesundheit der Protagonisten steht dabei an erster Stelle”, wie es von RTL heißt. Daher gäbe es auch ein umfassendes Hygienekonzept. Wir sind gespannt!

Ist er der neue Bachelor?

Das Geheimnis, wer der neue Bachelor wird, hat RTL allerdings noch nicht gelüftet. Aber die Gerüchteküche brodelt natürlich schon. Ja, es könnte tatsächlich sein, dass Till Adam der “Bachelor 2021” wird. Das lässt zumindest sein letztes Posting auf Instagram vermuten. Er verkündet darin, dass er bald wieder vor der Kamera stehen wird. Außerdem schreibt er: “Die Rose in meiner Hand spielt eine Rolle und wird einer Frau noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern”. Er schreibt auch, dass er noch diese Woche bekannt geben möchte, um welche Show es sich handeln wird. Das klingt doch ganz danach, als ob er der neue Junggeselle sein könnte. Single ist er auf jeden Fall. Denn 2015 buhlte er um das Herz der Bachelorette – leider musste er aber ziemlich schnell die Show wieder verlassen. Vielleicht findet er 2021 dann endlich seine Traumfrau!

Casting hat begonnen und das sind die Bedingungen

Obwohl noch nicht klar ist, wer der neue “Bachelor” sein wird, hat das Casting für die Show bereits begonnen. Die Kriterien, um sich bewerben zu können sind ganz einfach:

Du bist zwischen 20 und 35 Jahre alt.



Du bist Single.



Du drehst ein überzeugendes Video von dir, in dem du dich selbst überzeugend darstellst und deine Motivation zeigst.

Wenn ihr euch also bewerben wollt, um das Herz des begehrten Junggesellen zu erobern, dann könnt ihr das hier machen!