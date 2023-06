Am 6. Juni erschien endlich die langerwartete Autobiografie „Pageboy“ von Elliot Page. Darin berichtet der Schauspieler nun von einem schockierenden Erlebnis. Der 36-Jährige wurde im vergangenen Jahr auf der Straße transfeindlich angegriffen.

Ein Mann habe gedroht ihn zu verprügeln.

„Pageboy“: Elliot Page wurde transfeindlich attackiert

Im Dezember 2020 hat sich das Leben von Elliot Page vollkommen verändert. Denn der Schauspieler hat beschlossen, sich als Transgender zu outen und seine Geschlechtsidentität als Frau endgültig aufzugeben. Seither hat sich einiges getan. Über seine Transformation spricht der Schauspieler nun ganz offen in seiner kürzlich erschienen Autobiografie mit dem Titel „Pageboy“. Auch wenn seine Transition nicht immer ganz einfach war, fühlt sich der „Umbrella Academy“-Star inzwischen endlich so richtig wohl in seiner Haut. Sein Leben habe sich laut eigener Aussage dadurch deutlich verbessert. Doch in seinem Buch offenbart der kanadische Star eine erschütternde Erfahrung: Im vergangenen Jahr wurde Elliot in Los Angeles Opfer einer transphoben Attacke.

Elliot berichtet in seiner Autobiografie von einem schockierenden Zusammentreffen mit einem transfeindlichen Mann. Wie die Los Angeles Times schreibt, drohte ihm ein Angreifer aus dem Nichts: „Ich werde dich verprügeln, du Schw*chtel.“ Der Schauspieler konnte sich zwar in ein Geschäft retten, aber der Mann ließ nicht locker und schrie Elliot noch entgegen: „Deshalb brauche ich eine Waffe!“. Das Erlebnis habe dazu geführt, dass Elliot die Stadt seither mit anderen Augen sehe. „Deshalb fühle ich mich in Los Angeles nicht mehr so sicher wie früher“, gesteht der 36-Jährige.

Dennoch sei Elliot dankbar, dass er das Privileg hat, sich einen privaten Sicherheitsdienst leisten zu können. Er betont: „Das heißt nicht, dass die Erfahrung nicht traumatisch sei, aber ich verfüge über Ressourcen, die mich in schwierigen Situationen schützen können.“

Auch ein Promi belästigte Elliot Page

Doch das ist nicht die einzige schockierende Enthüllung aus seinem Buch. Denn Elliot Page musste bereits vor seiner Transformation enorme Beleidigungen einstecken, unter anderem sogar von einem Schauspielkollegen. Ein A-Promi, der „einer der berühmtesten Schauspieler der Welt war und immer noch ist“, kam auf einer Party auf Elliot zu, und erklärte dem „Juno“-Star äußerst detailliert, was er gerne sexuell mit ihm machen würde. „Er hat zu mir gemeint: ,Du bist gar nicht lesbisch. So etwas existiert nicht. Du hast nur Angst vor Männern!‘“ Zwar verrät Elliot nicht, um welchen Promi es sich konkret handelt, für ihn ist die Enthüllung aber dennoch von Bedeutung. „Ich habe diese Geschichte in das Buch aufgenommen, weil es darum geht, die Realität aufzuzeigen, und den Mist, mit dem wir täglich zu tun haben“, so der 36-Jährige.