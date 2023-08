Wer im Alltag eher unsicher ist, sucht oft Bestätigung von anderen. Dieser Drang, immer zu fragen, ob auch wirklich alles in Ordnung ist, kann auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Diese drei Sternzeichen sind besonders betroffen.

Jungfrau

Jungfrauen suchen vor allem in Beziehungen immer wieder aktiv nach Bestätigung. Ihre Love Language besteht dementsprechend häufig aus den beliebten „Words of Affirmation“, die ihnen wieder und wieder zeigen sollen, dass auch wirklich alles so läuft, wie sie es sich wünschen. Das brauchen die perfektionistischen Jungfrauen einfach, um sich auch wirklich wohl zu fühlen. Sie sind mit diesem Wunsch nach Bestätigung aber sehr offen und kommunizieren in den meisten Fällen gleich zu Beginn einer Beziehung, dass sie eben diese Art der Zuneigung dringend brauchen, damit eine Beziehung auch funktionieren kann.

Krebs

Als absolute Overthinker gehören die Krebse zu den unsichersten Sternzeichen. Denn das Wasserzeichen will immer, dass alle mit ihm zufrieden sind. Die größte Angst der Krebse bleibt es, andere zu enttäuschen. Dementsprechend wichtig ist es dem Tierkreiszeichen auch, immer wieder aktiv Bestätigung zu bekommen, dass alles in Ordnung ist. Ein Drang, der sich bei ihnen nicht nur durch das Privatleben zieht, sondern die Krebse auch im Berufsleben sehr beeinflusst.

Skorpion

Skorpione leiden oft stark unter ihrer Unsicherheit. Denn eigentlich wollen sie sich nach außen hin gerne selbstbewusst und stark zeigen, scheitern aber nur allzu oft daran, diese Fassade über einen langen Zeitraum hinweg aufrecht zu erhalten. Vor allem im Berufsleben kann sie das schnell einschränken. Denn die Skorpione suchen ständig nach Bestätigung, die ihnen wieder und wieder bewusst macht, dass sie einen Platz in ihrem Büro haben und wertgeschätzt werden. Bekommen die Tierkreiszeichen diese ständige Anerkennung nicht, passiert es oft, dass sie ihren Job aufgeben, obwohl sie eigentlich noch Spaß an der Arbeit haben.