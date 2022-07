Nach den dramatischen Folgen ihrer misslungenen Beauty-Behandlung ist Linda Evangelista zum ersten Mal wieder in einer Werbekampagne zu sehen. Für das 25-jährige Jubiläum der Fendi Baguette steht sie nach langer Zeit vor der Kamera.

Das Ergebnis präsentiert sie nun auf ihrem Instagram-Kanal.

Linda Evangelista modelt wieder

Lange mied Linda die Öffentlichkeit, denn in der Zeit zwischen 2015 und 2022 lebte das ehemalige Supermodel laut eigenen Aussagen „in Verstecken und Scham“. Der Grund: Eine Beauty-Behandlung, die gehörig nach hinten losgegangen ist. Zuvor hatte sie sich nämlich Cool Sculpting unterzogen, eine Behandlung, bei der Fettdepots eigentlich „weggefroren“ werden sollen.

Doch gerade bei ihr ist es damals zu einer seltenen Komplikation gekommen, auch Paradoxial Adipose Hyperblasia genannt. Statt des Verschwindens ihrer Fettdepots hatten sie sich an den Behandlungsstellen sogar noch vermehrt. Das Ergebnis waren Beulen an Beinen und Rücken – ihr Körper sei seitdem laut ihren Aussagen „dauerhaft deformiert“. Auch zwei weitere operative Eingriffe blieben erfolglos.

Die dramatischen Folgen hatten das ehemalige Model in eine tiefe Depression gestürzt. Doch jetzt traute sie sich zum 25-Jubiläum der Fendi-Baguette Bag wieder vor die Kamera. Dort hält sie die ikonische Tasche, die wir alle von Carrie Bradshaw aus „Sex and the City“ kennen, in die Kamera und trägt dabei eine Sonnenbrille und mehrere Caps übereinander. Voller Stolz präsentiert sie ihren jüngsten Modeljob jetzt auch auf ihrem Instagram-Profil. „Ich bin so dankbar“, liest man in ihrer Caption.

Comeback mit Fendi

Am 9. September 2022 veranstaltet das Modehaus laut Lindas Posting eine besondere Modenschau anlässlich des Jubiläums. Dort soll neben der berühmten Handtasche auch Art Director Kim Jones gefeiert werden, der vor zwei Jahren beim Modelabel eingestiegen ist. Ob Linda Evangelista bei der Show über den Runway laufen wird? Wir sind gespannt …