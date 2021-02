In der letzten Folge von “Der Bachelor” entschied sich Niko Griesert dafür, sowohl Denise als auch Laura nach Hause zu schicken. Im Gegensatz zu diesen beiden Kandidatinnen konnte sich Michèle aber in Sicherheit wiegen und scheint die neue Favoritin zu sein.

Dass in dieser Folge Niko Griesert so viel Zeit mit der schüchternen Michèle verbracht hat, scheint den anderen Kandidatinnen aber gar nicht zu gefallen.

Denise und Laura sind raus

Niko Griesert scheint die Entscheidung in der Nacht der Rosen immer schwerer zu fallen. Von den elf Frauen, die um das Herz des begehrten Junggesellen kämpften, hat er in der letzten Folge zwei nach Hause geschickt. Die große Überraschung: Denise bekommt keine Rose vom Bachelor. Und das, obwohl sie als erste in dieser Staffel einen Kuss von Niko abstauben konnte. “Denise ist eine Traumfrau, aber sie ist nicht meine Traumfrau. Ich mag sie, aber ich fühle einfach nicht, dass wir uns weiterentwickeln”, sagt Niko Griesert nach seiner Entscheidung. Denise scheint das aber anders zu sehen und fühlt sich betrogen. Auch bei der Verabschiedung konnte sie ihre Wut über diese Entscheidung nicht verbergen. “Das ist meiner Meinung nach nicht ehrlich. Er gibt jeder von uns ein gutes Gefühl, aber wenn man ihn darauf anspricht, ist es gelogen. Es stimmt nicht”, sagt sie später.

Auch Laura erhielt vom Bachelor keine Rose. Im Gegensatz zu Denise nimmt sie die Entscheidung aber eher gelassen. “Natürlich hätte ich gerne für mich rausgefunden, ob da vielleicht noch mehr Gefühle entstehen können“, sagt sie. Allerdings vermutet sie, dass Niko vielleicht doch die richtige Entscheidung getroffen hat.

Michèle: Neue Favoritin vom Bachelor?

Während Denise und Laura in dieser Folge leider ohne Rose nach Hause gehen mussten, konnte sich eine Kandidatin aber in Sicherheit wiegen. Michèle konnte in dieser Woche nämlich besonders viel Zeit mit Niko Griesert verbringen und scheint der neue Favorite des Bachelors zu sein. Das gefällt den anderen Frauen, die sich ausgeschlossen fühlen, natürlich gar nicht und sorgt für viel Wirbel in der Show. Ob sie schlussendlich nicht nur mit einer Rose, sondern mit einem neuen Freund aus der Show gehen wird? Alle Folgen von “Der Bachelor” kannst du natürlich auch auf TVNOW streamen.