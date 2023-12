Sie gilt als älteste Mutter Afrikas: Safina Namukwaya aus Uganda hat im Alter von 70 Jahren gesunde Zwillinge zur Welt gebracht. Ein kleines Wunder, wenn man sich die Lebensgeschichte der Frau ansieht. Denn eine lange Zeit konnte sie keine Kinder bekommen und galt sogar als „verflucht“.

Ihr Arzt beschrieb die Leistung von Safina als „außergewöhnlich“.

„Verfluchte“ Frau bekommt mit 70 Jahren Zwillinge

Zeit ihres Lebens wünschte sich Safina aus Uganda Kinder. Doch es sollte eine sehr lange Zeit einfach nicht klappen. In ihrem Heimatort galt sie daher als „verfluchte Frau“. Doch vor einigen Jahren geschah ein Wunder: Safina wurde mit 67 Jahren schwanger und brachte ein Mädchen zur Welt. Ab diesem Zeitpunkt wusste sie, dass sie sehr wohl in der Lage war, Babys zu bekommen. Also wagte sie einen weiteren Versuch, erneut Mutter zu werden.

Aufgrund ihres Alters; Safina ist 70; konnte sie allerdings nicht mehr so leicht auf natürliche Weise schwanger werden. Also entschied sie sich für eine Kinderwunschbehandlung. Ihre Ärzte rieten ihr damals von der Behandlung ab, das Risiko sei einfach zu hoch. Doch die Frau aus Uganda wusste genau, wozu ihr Körper fähig war und so bestand sie darauf, sich befruchten zu lassen. Und siehe da: Es hat geklappt!

Ärzte trauten ihr Schwangerschaft nicht zu

Vor wenigen Tagen erblickten Safinas Zwillinge – ein Mädchen und ein Junge – das Licht der Welt und machten die 70-Jährige damit zur wohl glücklichsten Frau. „Ich weiß gerade nicht, wie ich meine Freude ausdrücken soll“, berichtet Namukwaya der Nachrichtenagentur AFP. Denn nachdem niemand an das Wunder geglaubt hatte, das ihr Körper schlussendlich vollbracht hat, war die Erleichterung umso größer.

Wie Safina weiter erzählt, sei ihr in ihrem Alter „nicht mehr zugetraut worden, schwanger zu werden und ein Kind zur Welt zu bringen“. Man glaubte auch nicht, dass die 70-Jährige in der Lage sei, sich um „ein Baby zu kümmern“, schildert sie. Aus diesem Grund seien ihre Zwillinge ein „Wunder“ für sie.

Älteste Mutter Afrikas

Laut Edward Tamale Sali, dem Arzt, der Safina die gesamte Schwangerschaft über begleitet hat, sei sie die älteste ihm bekannte Mutter Afrikas. Dann zeigte er sich beeindruckt von der „außergewöhnlichen Leistung“ des Körpers der 70-Jährigen. Sowohl die Mutter als auch die Zwillinge seien bei bester Gesundheit, wie es laut Medienberichten heißt.