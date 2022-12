Kanye West sorgt seit Wochen für negative Schlagzeilen! Auch immer mehr Fans wenden sich deshalb von dem Musiker ab. Für all diejenigen, die den Rapper auf ihrer Haut verewigt haben, hat ein Londoner Tattoostudio nun ein ganz besonderes Angebot. Reumütige Fans können sich dort ihr Kanye-West-Tattoo kostenlos entfernen lassen.

Die Aktion kommt, nachdem der Rapper letzte Woche eine Reihe an antisemitischen Parolen in einem Interview geäußert hatte.

London: Studio entfernt Kanye-West-Tattoos kostenlos

Das mit dem Star als Tattoo-Motiv ist ja so eine Sache. Manche Fans lieben ihre Idole so sehr, dass sie sich Lyrics, Symbole oder Gesicht in die Haut stechen lassen. Doch was tun, wenn der Star, den man so anhimmelt, auf einmal antisemitische Dinge sagt und Hitler lobt? Eine Frage, mit der sich so manch ein eingefleischter Fan des Rappers Kanye West nun wohl auseinandersetzen muss.

Immer wieder sorgte Kanye West in der Vergangenheit mit kontroversen Aussagen Äußerungen für Entsetzen. Erst vor wenigen Tagen schockte der Rapper mit einem Interview. Im Gespräch mit Alex Jones, einem bekannten, ultrarechten Verschwörungstheoretiker, provozierte er mit Aussagen über Adolf Hitler und Nazis. Kanye war von oben bis unten verhüllt, als er plötzlich sagte: „Ich sehe auch gute Dinge bei Hitler.“ Als Jones dann entgegnete, Nazis hätten „richtig schlechte Dinge“ getan, konterte West erneut. „Aber sie haben auch gute Dinge getan. Wir müssen aufhören, die Nazis die ganze Zeit zu dissen. (…) Ich liebe Nazis.“

Yeezy come, Yeezy go …

Kein Wunder, dass sich inzwischen auch immer mehr Fans von dem Rapper distanzieren. Wer es bereut, ein Kanye-West-Tattoo auf dem Körper zu tragen, kann sich nun aber an ein Studio in London wenden. „Wir entfernen eure Kanye-Tattoos kostenlos“, kündigten das in London ansässigen Naama Studio jetzt an. Auf Instagram haben die Verantwortlichen ein Video gepostet, das die Entfernung eines Kanye West-Tattoos zeigt. In dem Clip ist zu lesen: „Yeezy come, Yeezy go …“

In der Caption des mittlerweile viralen Clips steht außerdem noch geschrieben: „Wenn ihr eine Tätowierung habt, die von jemandem inspiriert wurde, den ihr bewundert – und die Person aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen gerät… bei NAAMA bieten wir eine ermutigende, einfühlsame High-Tech-Tattoo-Entfernung an. Wenn ihr eine Veränderung wollt, sind wir für euch da.“ Das Studio bietet einen kostenlosen Service für diejenigen an, für die ihre Tätowierungen „mit einem Trauma“ verbunden sind.

Studio entfernt auch Gang-Tattoos und Namen von Ex-Partnern umsonst

Die Aktion sorgt im Netz für Begeisterung. Immerhin ist eine Tattooentfernung meist mit hohen Kosten verbunden und nicht für jeden leistbar. Zehn Sitzungen Laserbehandlung kosten je nach Größe normalerweise zwischen 1500 und 3500 Euro. Wie viele Sitzungen zur vollständigen Entfernung des Tattoos nötig sind, hängt auch vom Alter und der Beschaffenheit des Tattoos ab.

Wie das Studio gegenüber der „Washington Post“ berichtet, sollen bereits drei Kundinnen und Kunden mit dem Weglasern ihrer Kanye-Tattoos begonnen haben, zehn weitere haben schon einen Termin gebucht. Eine der Kundinnen erzählte, dass sich immer wieder Menschen wegen ihres Kanye-Tattoos über sie lustig machen würden.

Ganz neu ist die Aktion nicht! Für das Studio handelte es sich bei der Entscheidung um eine „natürliche Erweiterung“ ihres Projekts namens „second chances“. Mit dem Programm bietet das Studio ihren Kundinnen und Kunden an, beispielsweise den Namen von ehemaligen Geliebten gratis zu entfernen. Aber auch Gang-Tattoos werden in dem Studio entfernt. Kanye West hat es nun also auch auf die Liste dieser bedauernswerten Tattoo-Entscheidungen geschafft.