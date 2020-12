Manchmal verlangt das Leben von uns, flexibel zu sein und uns an neue Situationen anzupassen. Das kann aber nicht jeder. Menschen mit gewissen Sternzeichen mögen von Natur aus keine Veränderungen.

Diese Sternzeichen sind extrem unflexibel:

Krebs

Der Krebs hat es nicht gerne, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er sich das vorgestellt hat. Er weiß genau, was er will und wie es auszusehen hat. Muss er seine Pläne anpassen oder ändern, ist ihm das gar nicht recht. Außerdem glaubt der Krebs, dass nur sein Weg der richtige ist und geht nicht gerne Kompromisse mit anderen Menschen ein.

Stier

Der Stier ist sehr dickköpfig und macht die Dinge gerne so, wie er sie schon immer gemacht hat. Er verabscheut Veränderungen und passt sich nur ungern an sein Umfeld an. Muss es seine Pläne wegen anderen Menschen ändern, kann es schon passieren, dass das Sternzeichen ganz schön wütend und trotzig wird. Es ist eben sehr unflexibel.

Jungfrau

Die Jungfrau plant gerne alles im Voraus. Hält sich dann jemand nicht an ihren Plan, ist sie schnell einmal gekränkt. Sie liebt es, Ordnung und Routine in ihr Leben zu bringen. Viel Zeit für Flexibilität gibt es da nicht. Das Sternzeichen passt sich nur ungern unvorhersehbaren Situationen an. Dennoch hält es für den Fall der Fälle auch einige Notfallpläne vorbereitet.

Widder

Der Widder hat eine ganz konkrete Vorstellung, wie sein Job, seine Freizeit und seine Projekte auszusehen haben. Weicht irgendetwas von dieser Vorstellung ab, kann er ganz schön nervös werden. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wurden dem Sternzeichen nicht gerade in die Wiege gelegt.