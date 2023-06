Babynews im Hause Wendler. Die Influencerin Laura Müller und ihr Gatte Michael Wendler sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das verkündete die frischgebackene Mama jetzt ganz stolz auf ihrem Instagram-Kanal.

Und sie verrät auch gleich Geschlecht und Namen des Babys.

Laura Müller und Michael Wendler: Erstes gemeinsames Kind ist da

Im Februar dieses Jahres haben Laura Müller und Michael Wendler die Schwangerschaft bekannt gegeben. Wer sich süße Babybauch-Fotos von Laura auf ihrem Instagram-Account erhofft hatte, wurde allerdings enttäuscht. Denn die meisten Aufnahmen während ihrer Schwangerschaft veröffentlichte die Influencerin auf der Erotikplattform Onlyfans. Gegen ein nettes Sümmchen, versteht sich. Doch die mit Abstand schönste Nachricht teilt Laura nun wieder mit all ihren Followern auf Insta. Sie und ihr Mann Michael sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr Baby hat vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt.

Auf Instagram verkündet sie die frohe Botschaft mit den Worten: „Unser Baby ist da. Der schönste Tag meines Lebens war noch viel schöner als ich ihn mir vorgestellt habe.“ Demnach dürften bei der Geburt also auch keine Komplikationen aufgetreten sein. In dem Posting verkündet Laura dann aber auch gleich noch den Namen und Geschlecht ihres Babys!

So heißt ihr Sohn

Das Paar will ihre Community auch nicht länger auf die Folter spannen und verrät auch gleich das Geschlecht: „Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt.“ Und damit steht nun auch der Name fest. Ihr Söhnchen hört auf den Namen Rome Aston. Das Paar schwelgt aktuell im vollkommenen Babyglück. „Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Wir lieben Dich so sehr.“, ist noch unter dem Foto zu lesen.

Ihre Fans freuen sich natürlich riesig für die Eltern. Satte 17.000 Likes verzeichnet das Bild bereits nach nur drei Stunden. Auch Adeline, Michaels Tochter aus seiner Ehe mit Claudia Norberg, freut sich über den Familienzuwachs. Sie kommentiert unter Lauras Post: „Willkommen, mein geliebter Bruder! Von nun an bis zum Ende unserer Tage werde ich immer für dich da sein, um dir nach besten Kräften zu helfen, dich zu führen und zu beschützen.“ Weitere Glückwünsche sind allerdings nicht zu sehen, da Laura offenbar die Kommentarfunktion unter dem Foto eingeschränkt hat.

Laura sorgt auf Onlyfans für Aufsehen

Zuletzt sorgte das Model mit sexy Schwangerschaftspics und der Ankündigung, die ersten Babyfotos gegen eine Gebühr auf der schlüpfrigen Plattform Onlyfans zu veröffentlichten, für mächtig Aufsehen. Medienberichten zufolge gab Laura zudem erst kürzlich bekannt, künftig auch gemeinsame Nacktfotos mit ihrem Mann verkaufen zu wollen. Ein „Laura-Abo“ kostet 35 Dollar im Monat. Für exklusive Nacktfotos verlangt die 22-Jährige meist noch eine gute Summe extra.

Seitdem Lauras Liebster auf Instagram gesperrt wurde und dadurch viele Werbepartner verloren hatte, ist Onlyfans, Medienberichten zufolge, nun die Haupteinnahme-Quelle des Paares. TV-Auftritte hatten Laura und Michael schon lange nicht mehr. Anfang des Jahres kündigte das Paar allerdings ihre eigene Reality-Show an. Doch aufgrund massiver Kritik wurde das TV-Projekt letztendlich gecancelt. Der Schlagersänger sorgte in der Vergangenheit mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien für Unmut bei den Fans.

Michael Wendler und Laura Müller lernten sich im Juni 2017 auf einem Stadtfest kennen. Seit Juni 2020 sind die zwei verheiratet. Ihr Sohn ist in den USA zur Welt gekommen, wo das Paar zurückgezogen lebt.