Bauchkribbeln, romantische Dates und jede Menge Leidenschaft! Ja, die Verliebtheitsphase hat schon was. Doch bei manchen wollte es mit der großen Liebe bisher noch nicht so recht klappen. Drei Sternzeichen dürfen sich jetzt aber freuen. Laut Horoskop treffen sie 2022 auf die Liebe ihres Lebens.

Diese Tierkreiszeichen mögen sich bitte schon auf eine extra Portion Liebe im neuen Jahr gefasst machen.

Steinbock

Der Steinbock ist ein sehr romantisches Sternzeichen. Umso frustrierender für ihn, dass er bis jetzt noch nicht so viel Glück in der Liebe hatte. Doch nun ist tatsächlich Schluss mit Frösche küssen. 2022 werden die Karten neu gemischt und Steinböcke verlieben sich Hals über Kopf. Und jetzt kommt das Beste: es beruht auf Gegenseitigkeit! Endlich bekommt der Steinbock das, was er sich schon so lange wünscht – und das bereits Anfang des Jahres.

Wassermann

Dem Wassermann fällt es nicht leicht den Kopf abzuschalten. Seine rationale Sichtweise steht der Liebe oft im Weg. Wassermänner lassen sich tatsächlich erst dann fallen, wenn sie einem Menschen zu 100 Prozent vertrauen. Doch das kommende Jahr im Zeichen des Jupiters, meint es gut mit den Wassermännern. Sie treffen im Jahr 2022 endlich diese eine Person, bei der sie sie selbst sein können! Aber an alle Geborene dieses Sternzeichens: Bitte seid nicht frustriert, wenn im Frühjahr die große Liebe immer noch nicht aufgetaucht ist. Erst ab der zweiten Jahreshälfte begegnet ihr der Person, mit der ihr euer restliches Leben verbringen möchtet. Also ihr müsst euch noch etwas gedulden!

Stier

Das mit dem Stier ist so eine Sache: Er ist ein sehr kontaktfreudiges und geselliges Sternzeichen. Eine feste Beziehung war bisher nie so wirklich sein Ding, lieber genießt er seine Freiheiten. Doch schon Anfang des Jahres wird das Erdzeichen auf jemanden treffen, der seine Ansichten komplett auf den Kopf stellt. Wie aufregend! Aus einer harmlosen Begegnung wird plötzlich etwas Ernstes! Tja, es kommt eben immer anders, als man denkt.