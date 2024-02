Bald gibt es wieder Schokolade zum Frühstück, ihr Lieben! Wie die Daily Mail berichtet, soll Teil 4 von Bridget Jones in den Startlöchern stehen. Besonders Renée Zellweger freut sich riesig wieder in ihre Kultrolle schlüpfen dürfen.

Und mit diesen Stars dürft ihr wieder rechnen.

Bridget Jones: Teil 4 kommt

Nach „Bridget Jones‘ Baby“ dürfen sich alle Fans nun auf eine Fortsetzung freuen. Das Ende von letzten Teil ließ eigentlich vermuten, dass der Kultfilm keine Fortsetzung mehr bekommt. Doch Surprise, Surprise – Teil 4 ist in Planung. Und bereits im Mai sollen die Dreharbeiten in London losgehen.

Dafür soll die Hauptdarstellerin des Films sogar schon auf der Suche nach einer Wohnung in der britischen Metropole sein. Laut einer Quelle soll Renée Zellweger es kaum erwarten können, wieder in die Titelrolle zu schlüpfen. „Renée freut sich darüber, Bridget zurückzubringen. Sie liebt den Charakter so sehr“, so die Quelle gegenüber Daily Mail.

Diese Stars sind bei der Fortsetzung dabei

Aber natürlich steht die 54-Jährige nicht alleine vor der Kamera. Auch Colin Firth aka Mark Darcy ist wieder mit von der Partie. Zur Erinnerung: Am Ende von Teil 3 stellt sich ja heraus, dass er der Vater ihres Babys ist, den sie im Film auch heiratet.

Aber auch Hugh Grant aka Ex-Lover Daniel Cleaver ist wieder dabei. Aber ist er nicht im zweiten Teil gestorben, fragt ihr euch? Jap, aber in „Bridget Jones‘ Baby“ taucht am Ende plötzlich ein Flyer auf, auf dem angedeutet wird, dass er noch leben könnte.

Wie auch die anderen Teile basiert der Film auf der Buchreihe von Helen Fielding. Dieses Mal ist es „Mad About The Boy“. In dem Buch geht es darum, dass Bridget sich als alleinerziehende Mutter ins Online-Dating stürzt. Wir dürfen also gespannt sein, wie die Geschichte im Film weitergeht. Wir können es auf jeden Fall kaum erwarten.