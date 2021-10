Ja wir alle wissen: Ein gebrochenes Herz tut weh! Dabei ist es egal wie stark wir sind – Zurückweisung ist irgendwie immer schmerzhaft! Aber deshalb die Liebe aufgeben? No way! Verliebtsein ist einfach viel zu schön. Um dich dennoch vor (möglichen) Fehlentscheidungen zu bewahren, kommen hier die Sternzeichen, die am häufigsten Herzen brechen!

Aufgepasst: Wenn du dich in eines dieser drei Tierkreiszeichen verliebst, ist die Gefahr sehr hoch, dass dir dein Herz gebrochen wird.

Krebs

Krebse sind dafür bekannt, dass sie Herzen brechen. Sie machen nicht einmal ein großes Geheimnis daraus. Manchmal vermeiden sie absichtlich ernsthafte Beziehungen und erklären es mit dem Mangel an Zeit. Der Krebs wickelt dich in Lichtgeschwindigkeit um den Finger. Und er erwartet auch einiges von dir. Er will, dass du dich zu 100 Prozent zu ihm bekennst. Wenn du das nicht machst, sagt er Tschüss. Herzschmerz leider vorprogrammiert!

Jungfrau

Die Jungfrau kann die Herzen auf ganz einfache Weise brechen. Sie reduziert die Bekanntschaft auf ein Minimum und wartet darauf, dass die Beziehung selbst auseinanderfällt oder dass die andere Partei feststellt, dass sie nicht länger in dieser Beziehung sein will. Zodiakale Jungfrauen sind nur auf sich selbst konzentriert und ignorieren die andere Person, was nach einer langen Zeit definitiv verärgern kann.

Schütze

Es ist nicht einfach, einen Schützen an sich zu binden. Die Freigeister sind nämlich wahre Abenteurer und wollen ständig Neues sehen und erleben. Monotone Beziehungen und langfristige Bindungen können den Schützen daher nach einer Weile einengen – sollte er nicht mit seinesgleichen zusammen sein. Sobald er sich erstickt fühlt, beendet das Feuerzeichen die Partnerschaft und macht sich auf zum nächsten Abenteuer – egal, wie stark er das Herz seines Partners bricht.