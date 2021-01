Sex ist wohl die schönste Sache der Welt. Aber selbst wenn man mal von dem großartigen Gefühl währenddessen ablässt, gibt es einige richtig nette Nebeneffekte, die er mit sich bringt.

Wer regelmäßig Bettsport betreibt, kann sich darauf schon mal freuen:

1. Verbrennt Kalorien

Nicht umsonst nennt man Sex auch Bettsport. Denn man verbrennt dabei eine Menge Kalorien. Bis zu 350 Kalorien können dadurch pro Geschlechtsverkehr verbrannt werden. Und man hat dabei auch noch jede Menge Spaß.

2. Lindert Schmerzen

Durch die freigesetzten Hormone und die starke Durchblutung ist Sex ein Wundermittel gegen Bauchschmerzen und Krämpfe. Besonders während der Periode kann Geschlechtsverkehr also hilfreich sein, um Regelbeschwerden zu lindern.

3. Sex macht schön

Nein, es ist keine Einbildung, dass wir nach dem Sex besser aussehen. Denn trotz der verwuschelten Haare und dem leicht verwischten Make-up hat der Bettsport eine verschönernde Wirkung. Die Durchblutung wird nämlich dabei angeregt und verteilt die Nährstoffe in deinem Körper. Das hat tolle Auswirkungen auf Haut und Haare. Selbst Cellulite und Faltenbildung haben so eine geringere Chance.

4. Verlängert dein Leben

Britische Forscher fanden heraus, dass Männer, die mindestens zweimal in der Woche Sex (mit Orgasmus) haben, länger leben. Bei Frauen konnte das so nicht nachgewiesen werden. Es ist jedoch erwiesen, dass Frauen, die den Geschlechtsverkehr genießen, ein längeres Leben bevorsteht als Frauen, die ihn nicht als Genuss empfinden. Also, genießt ohne schlechtes Gewissen.

5. Sex baut Stress ab

Und schon wieder sind die Hormone, die wir beim Sex aufbauen unsere besten Freunde. Denn das Kuschelhormon Oxytocin, das wir währenddessen ausschütten macht uns entspannter und danach wirkt die Welt vollkommen stressfrei. Dieses Hormon ist es allerdings auch, das die Männer dazu bringt nach dem Akt so müde zu sein.