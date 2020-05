Sex-Tipps sind Dinge, die manche wollen und andere hassen. Wenn die Ratschläge hilfreich sind, dann spricht ja wirklich nichts dagegen – doch manche davon sind einfach nur bescheuert und ähm, komplett falsch obendrein. Das sind die 7 schlimmsten Sex-Tipps EVER:

1. Kondome mit Noppen

Was in Teenie-Jahren vielleicht ein lustiger Gag unter Freundinnen war, ist – Jahre später – und in Verwendung eher semi-lustig. Kondome mit Noppen fühlen sich doch tatsächlich meistens eher an wie Kondome mit Stacheln drauf…

2. Sahne-Spielchen

Besprüht euch doch mal gegenseitig mit Sahne und leckt das klebrige Zeug dann von euren Körpern. Klingt ekelhaft? Ist es auch!

3. Sex in der Dusche

Unbequem, unbequemer, Sex in der Dusche. Oder so ähnlich. Es gibt zwar ein Paar Stellungen, in denen es gut funktionieren kann, wirklich witzig wird es aber nie. Jedenfalls nicht so, wie man es in den Filmen sieht – alles fake eben!

4. Mehr Stellungen, mehr Spaß

Jede Stellung im Kamasutra auszuprobieren, ein Sex-Tipp, der gerne mal gegeben wird. Ob das wirklich praktikabel ist? Nein, denn immerhin wird so das Liebesspiel eher zum Leistungssport und das will doch keiner.

5. Orgasmus-Pflicht

Ein weiterer absolut unnötiger und idiotischer Tipp: “Es ist nur gut, wenn du einen Orgasmus hast”. Wir können doch alle ganz gut selbst entscheiden, ob wir den Sex gerade gut oder schlecht fanden – und das hängt bei Gott nicht davon ab, ob wir gekommen sind. Der Weg ist das Ziel, wie es so schön heißt.

6. Parfum für untenrum

Deine Vagina soll nach Rosenblüten und frischen Erdbeeren duften? Ja, und am besten auch noch glitzern. Unserer natürlicher Geruch ist top, individuell und er zieht Männer an. Also gibt es absolut keinen Grund, daran irgendetwas zu ändern. Und diese Duftcremes und Intim-Parfums sind ganz sicher nicht die geeignetste Pflege für deinen Intimbereich.