Ob morgens oder abends, gerade jetzt halten wir unsere Körper fitter denn je. Mit dem Partner zu Hause oftmals eine Challenge. Doch warum nicht beides miteinander kombinieren und das Daily-Workout gleich zu einer heißen Partner-Sexersize machen?

Diese sechs Übungen steigern die Lust zu zweit und du kannst Sexy-Time und Workout ganz einfach kombinieren.

1. Cardio-Tease

Um in Stimmung zu kommen, heißt’s erstmal aufwärmen und was eignet sich da besser als ein lasziver Striptease? Sexy Hüftschwünge, heiße Küsse, langsam die Hüllen fallen lassen und den Partner zum gemeinsamen Workout verführen… Aber nur motivieren! Nicht ins Bett locken.

2. Missionars-Stütze

Banale Liegestütze war gestern! Jetzt liegt der Partner unter dir und freut sich deinen Körper jede zweite Sekunde auf sich zu spüren. Aber auch der untere Partner hebt sein Becken und folgt deinen Rhythmus. So ein hauchzartes aufeinander Treffen der Bodies ist das ultimative Turn-On-Programm.

3. Oral-Squats

Als Nächstes: Beine und Po! Im Grunde machst du ganz normale Squats, nur hältst du dich an den ausgestreckten Beinen des am Rücken liegenden Partners am Boden fest und setzt dich bei jeder Abwärtsbewegung auf sein Gesicht. So tief waren deine Squats schon lange nicht mehr! Da kommt man gleich doppelt ins Schwitzen.

4. Pole-Reiten

Statt wie üblich kniend in der Reiterstellung zu sein, streckst du bei diesem Workout die Beine aus und stützt dich mit den Armen ab. Allein aus der Kraft deiner Arme pushst du dich jetzt auf und ab. Kreisende Beckenbewegungen dazu und das ist der ultimative Kalorienverbrenner.

5. Hocke-Sit-ups

Hierbei sitzt der eine auf dem Stuhl, der andere nimmt auf dem Schoß Platz und schlingt die Beine über die Schulter. Der Partner hält dich und stützt dich am Rücken. Die Sit-up Übung hinunter lässt dich quasi fast den Boden berühren und bei jedem auf, gibt’s einen Kuss für deinen Schatz.

6. Schön Intensiv

Natürlich ist eine schnelle Nummer prickelnd, doch wer wirklich richtig ins Schwitzen kommen möchte, der lässt sich Zeit! Ziel ist es den Höhepunkt so lange es geht hinauszuzögern. Wie ein HIIT-Training, nur halt in der Horizontalen. Und immer schön Körperspannung halten!