Das neue Jahr haben wir feierlich begossen und jetzt ist es an der Zeit, den Event-Kalender für 2020 zu befüllen. Egal ob es sich dabei um Konzerte, Festivals oder Events handelt, einige Termine sollten wir jetzt schon dick mit Leuchtstift markieren. Damit dir bei dieser langen Liste, die gefühlt alle deine Anwesenheitspflicht erfordern, die Entscheidung leichter fällt, haben wir 5 Specials für dich herausgesucht:

1. Simsala GIN

Schluss mit dem Billigfusel, der uns am nächsten Tag die ärgsten Kopfschmerzen beschert. Am 08. oder 09. Mai schnappst du dir deine BFF und auf mit euch zum dritten Vienna GIN Festival im Semperdepot 😍 Von GIN Tastings bis hin zu leckeren Snacks erwartet euch ein tolles Rundum-Programm. Wir geben deinem Leben gerne wieder GIN! 🍸

via GIPHY

2. Be a GAMECHANGER!

Dein Brain sprüht nur so vor Kreativität und du brennst für künftige Megatrends? 🤔 Dann haben wir genau das Richtige für dich! Sei dabei, wenn das 4GAMECHANGERS Festival vom 31. März bis zum 3. April erneut seine Tore öffnet. An diesen Tagen erwartet dich ein spannendes Rahmenprogramm aus innovativen Topics, spannenden Panel Talks und Top-Speakern aus aller Welt. Klingt geil, oder? 💥 Und als zusätzliches Sahnehäubchen oben drauf erlebst du Hollywoodstar George Clooney hautnah. Was will man mehr?

Mit dem Code T4GCMISS erhalten alle missen außerdem exklusiv -30% Rabatt auf ihr Ticket. Also worauf wartest du noch! Sichere dir dein Ticket jetzt unter: www.4gamechangers.io.

4GAMECHANGERS



3. Positive vibes only

Festivals haben normalerweise immer einen alkoholischen und musikalisch lauten Beigeschmack. 🤢 Für die Ruhigen unter euch empfehlen wir euch ein Wochenende im Grünen mit tollen Yoga Sessions, Bootcamps, großartigen Workshops und jede Menge Soulfood. Vom 27.-28. Juni findet bereits zum vierten Mal das Feel Good Festival in der Naturarena Hohe Warte statt. Also ran an die Yogamatten, fertig, los. 🌲

via GIPHY

4. So Gangster

Normale, langweilige Bälle sind soooo von gestern! Wir tauschen die hohen Hacken gegen die bequemen Sneaker, Walzer und Co. gegen fette Hip Hop Rhymes. 😎 Am 25. Mai findet bereits zum dritten Mal der Wiener Hip Hop Ball im Kursalon Wien statt. Also wer Bock auf einen Ball der anderen Art hat, markiert sich diesen Tag im Kalender. Mic Drop! 🎤

via GIPHY

5. MEGA was?

In unserer Liste dürfen Events, die dich so richtig herausfordern, natürlich nicht fehlen. 💪 Die Challenge? 100km zu Fuß wandern in 24 Stunden. 😳 Beim diesjährigen MEGAMARSCH, der von 03. bis 04. Oktober in Wien stattfindet, spazierst du mit deiner BFF durch die Nacht in den Sonnenaufgang und erhältst “bereits” bei bestandenen 40 km eine Urkunde. Ready? Let’s do this.

via GIPHY