Negative Energien in uns oder um uns herum können unser Leben ganz schön anstrengend machen. Deswegen gibt es Rituale, die uns davon befreien können. Sie sind ganz einfach nachzumachen und gehen auch wirklich schnell.

Aber Achtung! Rituale für Dinge, die wir weg haben wollen, dürfen nur bei abnehmendem Mond praktiziert werden. Wollen wir etwas in unser Leben ziehen, machen wir das bei zunehmendem Mond.

1. Ritual für die Trennung von Personen, die negative Energien in dir verursachen

Oft ist es so, dass wir bestimmte Personen, wie etwa den Ex-Freund, auch nach der Trennung, einfach nicht aus unserem Kopf verbannen können: und das, obwohl wir genau wissen, wie schlecht die Person eigentlich für uns war. Kopfzerbrechen und das ständige Wiederholen der Erinnerung in unserem Kopf sorgen für negative Energien in uns. Das muss nicht sein!

Mit diesen Schritten kannst du die Person endlich loslassen:

Ritze den Namen von der Person, die du vergessen willst, in eine Kerze. Zünde die Kerze an und nimm dir dann eine Schere zur Hand. Sprich dreimal laut aus: „Ich vermisse dich sehr, nun, was soll ich tun, das weiß ich nicht mehr. Deswegen schneide ich die Flamme und entledige mich deiner.“ Schneidet die Flamme dann dreimal mit der Schere durch. Danach sagst du laut: „Die Kerzenflamme lösche ich nun aus und dich, Name der Person, schließe ich aus meinem Leben aus.“ Jetzt puste die Kerze aus. Versuch dich nach dem Ritual zu entspannen, geh schlafen und lass das Universum sein Übriges tun.

2. Trage einen schwarzen Turmalin gegen negative Kräfte

Der schwarze Turmalin ist ein Edelstein und Heilstein, der eine Schutzwand um uns legt. So können wir uns vor Gier, Zorn und Missgunst, die Mitmenschen auf uns projizieren, schützen. Der Stein reinigt aber auch unsere eigene Negativität. Und der Turmalin soll außerdem auch vor schwarzer Magie schützen. Damit die reinigende Kraft des Steins auch wirklich wirken kann, trägst du ihn am besten dicht am Körper, beispielsweise im BH. Außerdem sollte man ihn mindestens einmal im Monat unter fließendem warmen Wasser waschen, um den Stein von den negativen Energien, die er aufsaugt, zu reinigen. Aufgeladen wird er entweder in der Vormittags- oder Abendsonne oder in einer Schale mit Bergkristallen und Hämatit-Trommelsteinen.

3. Ausräuchern

Ein weiteres Ritual, um negative Energien loszuwerden, ist das sogenannte Ausräuchern. Das ist ein ganz alter Brauch, der immer mehr zurückkommt und mittlerweile wieder recht häufig angewendet wird. Mit einer ganz einfachen Anwendung kannst du damit negative Schwingungen aus der Wohnung vertreiben und dich wieder frei fühlen. Alles, was du dazu brauchst, sind reinigende Kräuter, wie etwa Salbei oder Thymian, eine hitzebeständige Schale, Sand und etwas Kohle.

So geht’s:

Die getrocknete Kräutermischung musst du einfach nur auf heißer Kohle verglühen lassen. Wichtig: Die Mischung soll nicht brennen, sondern einfach nur rauchen. Gehe dann mit der Mischung im Uhrzeiger Sinn durch deine Wohnung, um den Rauch zu verbreiten. Öffne nach dem Ausräuchern alle Fenster, damit die negativen Energien endgültig verschwinden können.

Alternativ kannst du auch fertige Räuchersets oder gebundene Salbei-Büschel verwenden.

4. Orangen-Salz-Ritual gegen negative Einflüsse

Zum Schutz und Reinigung von negativen Energien kannst du dieses Ritual ausprobieren:

Ritze deinen Namen in eine Orange. Schneide die Orange oben auf und mach ein Loch hinein. Füll das Loch mit Kristallsalz. Stell die Orange für eine ganze Woche ans Fenster. Nach dieser Woche vergräbst du sie.

So wirst du und dein Umfeld von negativen Schwingungen befreit.

5. Negative Energien mithilfe einer Kamera loswerden

Bei diesem Ritual trittst du mit deiner Seele, deinem inneren Kind oder mit deinem tiefsten Inneren in Kontakt. Egal wie du es nennen willst, dieses Ritual könnte dich von tiefliegendem seelischen Schmerz befreien. Indem du aussprichst, was dich bedrückt, lässt du auch die negative Energie los.

Nimm eine laufende Kamera und stell sie vor dir auf. Sprich über Probleme aus deinem Leben. Erzähl dir, warum du Dinge getan hast, wie du dich dabei gefühlt hast und welche Gedanken dir durch den Kopf gegangen sind. Schau dir die Aufnahme an und achte dabei auf deine Reaktion.

Es kann helfen, wenn du dir dabei vorstellst, eine enge Freundin oder Freund, schütten dir gerade ihr Herz aus. Frag dich, ob es sein kann, dass die Person vor der Kamera mehr Mitgefühl und Verständnis verdient hat, als du ihr bisher gegeben hast? Dieses Ritual kann befreiend sein und dir Erleuchtung bringen. Damit wirfst du nicht nur Ballast ab, sondern stärkst deinen Selbstwert.

Mit dem Salz-Glas findest du heraus, ob du von negativen Energien umgeben bist

Füll 2-3 Esslöffel Kristallsalz in ein Glas. Füll das Glas mit kaltem Wasser auf, bis zirka 2 cm unter dem Rand des Glases. Achtung, nicht umrühren! Stell das Glas in deiner Wohnung dort hin, wo du die meiste Zeit verbringst, zum Beispiel im Schlafzimmer. Das Glas soll 5-7 Tage dort stehen. Nicht länger.

Die Auswertung: Wenn das Glas Fäden zieht, bedeutet das, dass viele negative Energien umgeben. Wenn keine negativen Schwingungen da sind, bleibt das Glas wie am ersten Tag. Das Salz klettert nicht hoch und es entstehen auch keine Fäden. Bilder und Erklärungen zum Salzglas findest du in diesem Video.

Tipp: Sollten die Rituale bei dir nicht funktionieren, kannst du dich energetisch reinigen lassen, um deinen Seelenfrieden zu finden.