Bastian Yotta sollte nach seiner Verlobung Anfang Jänner eigentlich auf Wolke 7 schweben. Doch nun hat er einen schlimmen Verlust zu verkraften. Sein Eichhörnchen Fritzi ist gestorben.

Mit einem emotionalen Post nimmt der Reality-Star Abschied von seinem geliebten Haustier. Auch in seiner Insta-Story erzählt er unter Tränen von seinem Eichhörnchen.

Bastian Yotta zeigt sich am Boden zerstört

Bastian Yotta macht eigentlich vor allem als harter Macho mit derben Sprüchen Schlagzeilen. Vor einem Jahr regte er mit frauenfeindlichen Aussagen zu Analsex auf. Anfang April 2020 kündigten RTL und SAT1 an, von weiterer Zusammenarbeit mit ihm abzusehen. Nun zeigt er seinen Followern eine augenscheinlich softere Seite. Unter Tränen erklärte er am 22. Jänner seinen Fans in seiner IG-Story, dass sein geliebtes Eichhörnchen Fritzi verstorben sei. Zum Abschied postete er dann auch eine Reihe von Throwback-Fotos der kleinen Fritzi. Zu dem Posting schrieb er: “Ich habe sie gefunden, als sie zwei Wochen alt war. Sie war fast tot und ich habe sie gerettet und sie wurde mein Ein und Alles. Ich habe Fritzi mehr geliebt, als Worte beschreiben können”

In seiner Story erklärte er unter Tränen: “Ich habe ihn aufgezogen. Er war behindert und ich habe mich liebevoll um ihn gekümmert. Er war für mich alles.” Auch seine Verlobte Marisol veröffentlichte einen Text zum Tod von Fritzi: “Ihr kennt Bastian nicht so gut wie ich. Er hat das größte Herz und ist die fürsorglichste Person, die ich kenne”.

Prince Damien trauert mit

Der Ex-Dschungelcamper bekommt in seiner Trauer auch Unterstützung von einem Kollegen. Dschungelkönig Prince Damien kommentiert unter Bastians Post: “OMG, ich weiß wie du dich fühlst.” Bastian Yotta stand in der Vergangenheit beim Thema Tier öfters in der Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, Tiere zu quälen. Ein angebliches Beweisvideo kursierte sogar im Internet. Der Reality-Star wies aber alle Vorwürfe von sich und betonte stets: “Wer mich kennt, weiß das. Ich liebe Tiere über alles. Ganz ehrlich? Manchmal sogar mehr als Menschen.”