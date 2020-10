Ein bisschen Mascara und schon wirkt das gesamte Gesicht etwas frischer und der Blick wacher. Es gibt aber ein paar typische Fehler, die fast jede Frau begeht, wenn es um das Auftragen von Mascara geht.

Einer dieser fünf Mascara-Fehler kommt dir sicherlich bekannt vor.

1. Du tuschst nur einseitig

Die meistens Frauen setzen die Mascara-Bürste unterhalb der Wimpern an und ziehen sie langsam nach oben. Wahrscheinlich tuschst auch du nur deine Unterseite. Es ist aber gerade bei helleren Wimpern wichtig, sie von beiden Seiten zu tuschen. Nur so wird garantiert jedes Härchen eingefärbt.

2. Du trägst mehrere Schichten Mascara auf

Im Gegensatz zum Lippenstift sollte Wimperntusche nicht doppelt und dreifach aufgetragen werden. Eine Schicht jeweils von oben und unten ist vollkommen ausreichend für ein volles Ergebnis. Ansonsten verkleben deine Wimpern und es bilden sich kleine Klümpchen.

3. Du verwendest die Bürste nur horizontal

Um auch die ganz kleinen Härchen zu erwischen, reicht es nicht, die Bürste nur horizontal zu verwenden. Um besser an die Wurzeln der kleinen Haare zu gelangen, solltest du deine Mascara-Bürste auch mal vertikal benutzen.

4. Du ziehst die Bürste im Fläschchen rein und raus

Du hast nicht mehr genug Farbe auf deiner Bürste und willst nachladen? Wahrscheinlich schiebst auch du die Brüste in der Hülle hoch und runter. Das fördert aber das Eindringen von Luft und Bakterien in deine Mascara und lässt sie unter anderem schneller austrocknen. Am besten nur kurz in eine Richtung drehen und wieder herausziehen.

5. Du benutzt alte Mascara

Du verwendet deine Mascara schon seit einem Jahr? Dann ab in den Müll damit. So lange hält sie einfach nicht durch. Mit der Zeit vertrocknet deine Mascara und es sammeln sich immer mehr Bakterien im Inneren an, gerade für empfindliche Augen kann das ein echtes Problem sein. Eigentlich sollte man sich alle drei Monate eine Neue zulegen.