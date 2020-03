In diesen Filmen werden Visionen gezeigt, die so manche Parallelen zur derzeitigen Coronavirus-Krise aufweisen. Ansehen ist daher nicht ratsam!

Nur von seinem Hund begleitet zieht Will Smith seine Runden durch die leeren Straßen New Yorks. Diese Szene aus dem Film “I Am Legend” ist legendär – doch in vielen Städten weltweit gleichen die Bilder den filmischen Visionen derzeit auf erschreckende Weise. Die Coronavirus-Pandemie führt dazu, dass ganze Regionen abgeriegelt werden. Es wird empfohlen, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Schulen und Unis sind bereits oder werden ab Montag geschlossen, ebenso die meisten Geschäfte. Wer sich daheim die Zeit vertreiben möchte und nach Ablenkung in Form von Filmen und Serien sucht, sollte aber genau aufpassen: Einige Filme sind nämlich ausgesprochen nahe an der Realität dran.

Contagion: Der wahrscheinlich erschreckendste Film, den man sich derzeit ansehen kann, denn die Parallelen zur Realität sind irre. Auslöser einer schlimmen Virenpandemie sind Fledermäuse, die den Virus in sich tragen. Als eine Fledermaus mit einem Stück Banane über ein Gehege mit Schweinen fällt und diese fallen lässt, wird der Virus auf Schweine und dann auf Menschen übertragen. Der Film von Steven Soderbergh aus dem Jahr 2011 ist derzeit unter anderem auf Netflix zu sehen, es spielen Marion Cotillard und Matt Damon. “Der Virus muss gestoppt werden, ehe die ganze Menschheit ausgerottet wird“, heißt es in der Ankündigung reißerisch.

I Am Legend: Will Smith streift wie erwähnt alleine durch New York, das tagsüber verlassen ist, aber nachts von gefährlichen Zombies bevölkert wird. Rückblicke zeigen, wie es dazu kam. Typischer Hollywoodfilm mit Effekthascherei, aber spannend und emotional. Und wer Hunde liebt, sollte die Taschentücher schon mal bereit legen…

Children of Men: Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón ist für diesen spannenden Endzeit-Film verantwortlich, in dem die Menschheit durch Gewalt und Umweltkatastrophen am Rande der Auslöschung steht – und es werden keine Kinder mehr geboren. Hauptdarsteller Clive Owen muss eine junge Frau beschützen, die endlich wieder Hoffnung auf und für die Welt bringen soll…

28 Days: Einer der besten Endzeit-Thriller, erschaffen von Kultregisseur Danny Boyle (Trainspotting, The Beach, Slumdog Millionaire) im Jahr 2002. Die Handlung: Ein Fahrradkurier wacht nach einem schweren Unfall in einer Welt auf, die scheinbar menschenleer ist. Auf der Suche nach Überlebenden in London stößt er auf Infizierte, die von einem Virus in Zombies verwandelt wurden und Jagd auf Überlebende machen. Die dichte Atmosphäre und die Darsteller (u.a. Cillian Murphy) machen den Film zu einem Erlebnis – nur vielleicht jetzt gerade nicht.

Twelve Monkeys: Die düstere Utopie von Monty-Pyhtons-Mitgründer Terry Gilliam mit Brad Pitt und Bruce Willis aus dem Jahr 1995 handelt von der beinahe völligen Ausrottung der Menschheit durch eine Virusepidemie – nur 1 Prozent haben überlebt. Ein Zeitreisender soll den Ausbruch verhindern, indem er den Verursacher des Virus findet…

The Road: Der wahrscheinlich beste Endzeit-Film überhaupt beruht auf einem Buch von Cormac McCarthy. Viggo Mortensen schleppt sich mit seinem Sohn durch eine postapokalyptische Welt. Auf der Suche nach Nahrung müssen sie mörderischen Banden und ihrer eigenen, wachsenden Verzweiflung entkommen. Fesselnd und traurig.