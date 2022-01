Das Dschungelcamp ist wieder da. Und in der Jubiläumsstaffel gibt es einige Neuerungen – und wie zu erwarten ab der ersten Minute jede Menge Zickereien.

Das waren die Highlights von Tag 1 im Dschungelcamp.

Das ist neu im Dschungelcamp 2022

Zum 15. Jubiläum von „Ich bin ein Star -Holt mich hier raus“ gibt es einige Neuerungen. Erstmals findet das Dschungelcamp nämlich nicht in Australien, sondern coronabedingt in Südafrika statt. Covid-19 ist auch an der verkleinerten Teilnehmergruppe schuld. Denn statt wie gewohnt zwölf Kandidaten treten in diesem Jahr nur elf an; zumindest vorerst. Sollte Lucas Cordalis, der im Vorfeld wegen einer Corona-Infektion aussteigen musste, wieder rechtzeitig gesund werden, darf er nämlich nachkommen, erklärt das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Für die übrig gebliebenen elf Stars geht es aber direkt ins Dschungelabenteuer. Mit im Gepäck hat jeder Kandidat wie immer zwei Luxusgegenstände. Mehr als die Hälfte entschied sich für ein Kissen und einen weiteren Artikel. Janina Youssefian bevorzugt stattdessen einen Lippenstift und eine Haarbürste während Eric Stehfest lieber Talisman und Haarwachs mitnimmt. Am zweithäufigsten werden übrigens Ohrstöpsel mitgenommen.

Frisch in ihre Dschungeloutfits eingekleidet geht es für die Stars direkt zu den ersten herausfordernden Challenges. Denn das Team wird in zwei Gruppen aufgeteilt und muss sportliche Aufgaben schaffen, um sich das Essen für den ersten gemeinsamen Abend im Camp zu erspielen.

Dschungelcamp: Challenges in schwindelerregender Höhe

Für Tara Tabitha, Filip Pavlovic, Janina Youssefian, Eric Stehfest und Harald Glööckler geht es dabei in schwindelerregende Höhen. Denn sie müssen nacheinander eine Reihe von Bällen in 40 Metern Höhe überqueren. Am Ende der vier XXL-Bälle hängt ein Stern für jeden, den die Kandidatinnen und Kandidaten durch einen Sprung ins Nichts fangen und bis zur Landung am Boden bei sich behalten müssen.

Eine Aufgabe, die vor allem für Harald Glööckler eine richtige Herausforderung ist. „Ich habe mit Höhe gar nichts am Hut. Ich habe schon seit meiner Kindheit große Probleme damit. Ich kann auch nicht schaukeln – das konnte ich als Kind schon nicht. Mir wird dann immer gleich schlecht“, gesteht er und scheitert nach einigen Sprüngen. Auch für alle anderen ist der Sprung von einem Ball zum nächsten körperlich so anstrengend, dass die ersten Sterne verloren sind. Nur Tara Tabitha, die ebenfalls unter großer Höhenangst leidet, schafft es, einen Stern für das Team zu ergattern.

Für die zweite Gruppe rund um Tina Ruland, Jasmin Herren, Manuel Flickinger, Peter Althof, Linda Nobat und Anouschka Renzi geht es ebenfalls um Höhe. Denn die Gruppe muss sich vom „Blyde River Canyon“, einer der größten Schluchten der Welt, abseilen und auf dem Weg Sterne sammeln, die an der Schlucht angebracht sind. Weil Anoushka und Tina nicht an der Challenge teilnehmen dürfen, müssen Linda und Peter jeweils zwei Sterne sammeln, was ihnen auch gelingt. Am Ende der Aufgabe kann das Team alle sechs Sterne sammeln und sich auf den Weg ins Camp machen.

Wo auch schon der nächste Schock wartet. Denn, dass die Bewohnerinnen ihre Fäkalien aus der Toilette räumen müssen, ist besonders für Anoushka ein kleiner Skandal. Auch die Bettenverteilung wird – wie immer im Dschungelcamp – zu einem kleinen Streitpunkt.

Erste Essensprüfung mit Penis und Hoden

Am nächsten Morgen startet dann die erste gemeinsame Dschungelprüfung des Teams mit dem Namen „Wühlen, Wissen, Würgen“. Wie der Name schon vermuten lässt, ist es eine Essensprüfung. Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen dabei vor einem Tisch mit einem Loch.

In diesem müssen sie zuerst 60 Sekunden lang blind erfühlen, welches Körperteil drinnen steckt und die Antwort aufschreiben. Wer richtig liegt, hat anschließen eine Minute lang Zeit, um ein Stück von diesem Körperteil zu essen; wer falsch liegt muss zwei verputzen. Und in gewohnter Dschungelmanier sind es nicht gerade die appetitlichsten Körperteile.

Auf dem Teller landen nämlich Warzenschweinhoden, Impala-Lungen, Schafaugen und Kudu-Penis. Janina sorgt während der Prüfung gleich für Unstimmigkeiten unter den Campern. Denn als sie verpetzt, dass Filip Pavlovic ein Stück vom Schafauge ausgespuckt hat und somit sofort ausgeschieden ist, schlägt vielen sauer auf.

Dschungelcamp: Erste Unstimmigkeiten im Team

Während Jasmin letztlich die einzige Frau ist, die einen Stern holt, weigert sich Tina, an der Aufgabe teilzunehmen. „Ich bin Vegetarierin und esse nichts Tierisches“, stellt sie klar. Harald, der ebenfalls Vegetarier ist, beißt dennoch herzhaft in den Kudu-Penis und schafft die Aufgabe ohne eine Miene zu verziehen. Sein Erfolgsgeheimnis: Er nahm sich ein Beispiel an der britischen Queen, wie er später erzählt und versuchte wie sie auch bei ekligem Essen „souverän“ zu bleiben.

Zurück im Camp gehen dann die ersten richtigen Zickereien los. Denn weil Anoushka aus Versehen das Handtuch von Tina verwendet hat, um sich das Gesicht abzutrocknen, ist diese genervt und betont, dass sie das Handtuch jetzt erneut waschen muss, weil sie kein benutztes verwenden will.

Eine Pingeligkeit, die Anoushka nicht ganz nachvollziehen kann. „Sie hat schon eine sehr belehrende Art. Ein bisschen so wie Fräulein Rottenmeier!“, sagt sie später im Interview und scherzt auch später noch mit ihrem langjährigen Freund Harald über die Situation.

Publikum bestimmt: Dieser Star muss zur nächsten Dschungelprüfung

Tina findet sich auch beim Abendessen im Mittelpunkt einer Diskussion. Denn als Vegetarierin erhält sie eigenes Essen. Während die restlichen Camper Fleisch bekommen, darf sie Tofu essen. Ex-Bachelor-Kandidatin Linda findet das ganz schön unfair und betont, dass man den Tofu auch unter allen Kandidatinnen teilen kann.

Ein absolutes No-Go für Tina, die darauf beharrt, dass der Tofu nur für die Vegetarier ist und alle, die ein Stück davon haben wollen, sich ebenfalls als Vegetarier anmelden sollen. Das sorgt im Camp für Augenrollen auf beiden Seiten – Tina bekommt auch Verständnis für ihre Einstellung.

Abends wird dann verkündet, wer bei der nächsten Dschungelprüfung antreten muss. Und so wie es aussieht, kamen Anoushkas Zickereien beim Publikum nicht gut an. Denn sie ist die erste Kandidatin, die vom Publikum zu einer Prüfung ausgewählt wurde. Und wie schon verraten wurde, geht es in dieser um eine Menge Wasser und einige Lebewesen. Anoushka wird sich also vermutlich mit Krokodilen und Co anfreunden müssen.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ starten ab 21. Jänner um 21:30 auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.