Seit der Corona-Krise hat sich ein neuer Trend unter den Promis breit gemacht. Immer mehr gründen jetzt “digitale Buchclubs” auf Instagram und zeigen ihren Followern, dass Lesen ein großer Bestandteil ihrer Freizeitgestaltung geworden ist.

Dieser Trend hat sich vermutlich daraus entwickelt, dass die Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten sich derzeit in Grenzen halten. Dennoch solltet ihr euch diese Buchclubs unbedingt mal anschauen:

Emma Roberts

Emma Roberts zeigt nicht nur immer wieder mit ihrem Schauspieltalent, was sie zu bieten hat. Denn auch in ihrem digitalen Buchclub The Belletrist zeigt sie mit zahlreichen Interviews mit Schriftstellern und Buchvorschlägen, dass Lesen für sie unglaublich wichtig ist. Mehr als 222.000 Follower schauen sich die coolen Inhalte rund um Bücher an, die Emma Roberts selbst zusammengestellt hat. Da lohnt es sich echt einen Blick hineinzuwerfen.

Reese Witherspoon

Auch Reese Witherspoon hat einen eigenen digitalen Buchclub gegründet. Bei Reeses Book Club kommen vor allem Filmliebhaber auf ihre Kosten. Denn immer wieder präsentiert die Schauspielerin Bücher, die als Vorlage für Filme dienten. Dabei hat sie auch ein besonderes Händchen dafür, Bücher zu entdecken, die bald verfilmt werden, wie zum Beispiel “Gone Girl”. Ihre Message, die sie versucht zu vermitteln: Nicht nur die Filme, sondern auch die Bücher dazu sind es wert angeschaut zu werden.

Emma Watson

Dass Emma Watson unglaublich belesen ist, hat sie bereits mehrmals gezeigt. 2016 macht die Schauspielerin auf sich aufmerksam, weil sie unbekanntere Bücher in der Londoner und der New Yorker U-Bahn versteckte, um Fremden “die Freude des Lesens” näherzubringen. Auch in ihrem digitalen Buchclub Our Shared Shelf präsentiert sie meistens Lesestoff, der nicht so bekannt ist, wie er es vielleicht verdient hätte. Besonders feministische Romane mit sehr starken Frauenfiguren sind hier zu finden.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey ist nicht nur durch die Gespräche mit ihren prominenten Gästen bekannt. Auch für ihre Buchempfehlungen und Kochtipps wird sie seit Jahren von ihren Fans gefeiert. Kein Wunder also, dass auch sie einen digitalen Buchclub gegründet hat. In Oprah’s Book Club zeigt Oprah immer wieder, welche Bücher sie besonders bewegt oder zum Nachdenken angeregt haben. Diese Empfehlungen sind meistens auch ein echter Segen für die Schriftsteller. Denn nicht selten landen genau diese Bücher dann auch auf zahlreichen Bestsellerlisten. In letzter Zeit scheint sich Oprah aber eher auf junge und unentdeckte Künstler zu konzentrieren und ihnen eine Stimme in der Branche zu geben.

Florence Welch

Die Sängerin Florence Welch zählt zu den ersten Stars, die einen digitalen Buchclub gegründet haben. Der Buchclub Between Two Books entsprang der Idee eines ihrer Fans, der sie einfach auf Instagram fragte, ob sie nicht Interesse hätte daran mitzuarbeiten. Und sie stimmte zu. Besonders Gedichte sind hier beliebt und auch die exklusiven Interviews der Sängerin mit zahlreichen Autoren. Denn die Hintergründe und Umstände, unter denen die Bücher geschrieben wurden, sind für Florence Welch genauso wichtig, wie das Buch selbst.

Michelle Obama

Wenn man von berühmten Autoren und digitale Buchclubs spricht, darf natürlich auch nicht die ehemalige First Lady der USA Michelle Obama fehlen. Denn sie ist nicht nur selbst Autorin, sondern unterstützt auch immer wieder junge Talente. Sie selbst hat keinen eigenen auf Instagram gegründet. Doch immer wieder promotet sie andere Buchclubs in ihren Postings. Besonders von Oprah’s Book Club und The Belletrist von Emma Roberts scheint sie begeistert zu sein.