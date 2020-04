Die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat nun Anzeige gegen ihren Ehemann erstattet. Wie diverse Medien berichten, soll es zuvor zu häuslicher Gewalt gekommen sein.

Laut Kneissl, habe ihr Mann ihr während einer wörtlichen Auseinandersetzung zwei Ohrfeigen gegeben. Die Polizei erwirkte inzwischen ein Betretungs- sowie Annäherungsverbot gegen Wolfgang Meilinger.

Ex-Außenministerin erstattet Anzeige: Streit mit Ehemann eskaliert

Im Haus der ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl ereignete sich nun ein dramatischer Zwischenfall. So erstattete Kneissl laut aktuellen Medienberichten per Telefon Anzeige gegen ihren Ehemann Wolfgang Meilinger. Doch was war passiert? Laut polizeilichen Angaben berichtete die Politikerin beim Eintreffen der Beamten von einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann. Dabei sei die Ex-Außenministerin zunächst bei einem Streit ihrer drei Hunde eingeschritten. Daraufhin habe eines der Tiere sie “im Bein gezwickt”. Anschließend geriet sie in einen Disput mit ihrem Mann. Nach mehreren Beschimpfungen soll die 55-Jährige laut eigenen Aussagen schließlich heftig gegen den Oberkörper ihres Gatten getrommelt. Daraufhin habe dieser ihr zwei Ohrfeigen verpasst.

Körperverletzung: Ehemann gesteht Gewalttat

Als die Polizei schließlich das Gespräch mit Ehemann Wolfgang Meilinger aufnahm, bestätigte dieser die Aussagen seiner Frau sofort. Wie er der Polizei dabei mitteilte, habe er Kneissl allerdings nicht geschlagen, sondern “nur beruhigt”. Infolge der Aussage verhängte die Polizei nun ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen Wolfgang Meilinger. Zudem konnte im Besitz Meilingers eine Flinte sichergestellt werden.