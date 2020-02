Nathalie Volk und ihr 39 Jahre älterer Freund Frank Otto haben sich das Jawort gegeben. Den Bund fürs Lebens schlossen die Ex-GNTM-Kandidatin und der Medienunternehmer im US-Bundesstaat Nashville.

Das verkündete Nathalie auf ihren Instagram-Account.

EX-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk heiratet Versandhaus-Erben

Mit dem 2. Februar 2020 hat sich das frisch getraute Paar einen ganz besonderen Hochzeitstag ausgesucht: Das Datum 02.02.2020 liest sich von hinten genauso wie von vorne. Dabei handelt es sich übrigens um einen sogenannten “palindromischen Tag” – ein doppelt besonderer Tag für Nathalie und Frank also. Diesen beging das Model in einem wunderschönen, weißen Hosenanzug. Ihr Ehemann entschied sich für einen eleganten Look aus grauer Nadelstreifhose und schwarzem Frack.

Nathalie teilte die Fotos der Hochzeit in Nashville auf ihrem Instagram-Account. Auf einem der Fotos posiert das Paar vor einem luxuriösen Südstaaten-Haus. Der 62-jährige Versandhaus-Erbe hält seine 23-jährige Ehefrau dabei eng umschlungen.

Mit 18 Jahren kennengelernt

Nathalie lernte Frank kennen, als sie gerade einmal 18 Jahre alt war. Damals hatte sie sich schon als Kandidatin der neunten Staffel von Germany’s Next Topmodel einen Namen gemacht. Dort schaffte sie es immerhin bis ins Halbfinale. Die Öffentlichkeit reagierte eher mit Skepsis auf die Liebe zwischen dem Geschäftsmann, der Erbe des Otto-Versandhauses ist, und dem Reality-Star. Doch von den Medien ließen sich die zwei anscheinend nicht irritieren und brachten ihre Liebe nun auch auf Papier.